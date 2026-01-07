فلپائن میں 6.7 شدت کا زلزلہ، منڈاناؤ میں خوف و ہراس، آفٹر شاکس کا خدشہ

امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی زلزلے کی تصدیق کی تاہم سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

منڈاناؤ: فلپائن کے صوبے داوو اورینٹل کے ساحل کے قریب بدھ کی صبح 6.7 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے منڈاناؤ کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔

فلپائن انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی (PHIVOLCS) کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بج کر 02 منٹ پر آیا۔

پی ایچ آئی وولکس کے مطابق زلزلے کا مرکز منای (Manay) میونسپلٹی سے تقریباً 47 کلومیٹر جنوب-جنوب مشرق میں واقع تھا، جبکہ اس کی گہرائی 42 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی زلزلے کی تصدیق کی تاہم سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

جاپان میں 6.2 شدت کا زور دار زلزلہ، بلٹ ٹرین سروس معطل کردی گئی

زلزلے کے جھٹکے مختلف شدت کے ساتھ قریبی صوبوں میں محسوس کیے گئے۔ داوو سٹی میں شدت II جبکہ سرانگانی کے علاقے مالنگون میں انسٹرومنٹل شدت IV ریکارڈ کی گئی۔

پی ایچ آئی وولکس نے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آنے کا خدشہ ہے۔

ادارے کے مطابق زلزلے کی شدت کے باعث نقصان کا امکان موجود ہے، تاہم ساحلی اور شہری انفراسٹرکچر کا جائزہ لینے کے لیے مقامی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سروے کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رحمان ڈکیٹ کی انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیٹ کی انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 10:34 AM |
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

 Jan 06, 2026 10:10 PM |
بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

 Jan 06, 2026 06:54 PM |

متعلقہ

Express News

ترک صدر طیب اردوان کی ہتک عزت پر اپوزیشن رہنما کو قید کی سزا

Express News

وینزویلا کے ملٹری آپریشن میں بہت سے فوجی مارے گئے؛ ٹرمپ کے انکشاف نے ہلچل مچادی

Express News

بھارت میں عدالتوں کو بم دھماکوں سے اُڑانے کی دھمکی؛ علاقے میں خوف و ہراس

Express News

مادورو کی گرفتاری پر شرط لگانے والا جواری مالا مال ہوگیا؛ کتنے ڈالرز کمائے؟

Express News

برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر فعال ہوگیا

Express News

100 سالہ مہاتیر محمد گھر میں گرنے کے باعث شدید زخمی؛ اسپتال منتقل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو