فلپائن میں 6.7 شدت کا زلزلہ، منڈاناؤ میں خوف و ہراس، آفٹر شاکس کا خدشہ

منڈاناؤ: فلپائن کے صوبے داوو اورینٹل کے ساحل کے قریب بدھ کی صبح 6.7 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے منڈاناؤ کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔
فلپائن انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی (PHIVOLCS) کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بج کر 02 منٹ پر آیا۔
پی ایچ آئی وولکس کے مطابق زلزلے کا مرکز منای (Manay) میونسپلٹی سے تقریباً 47 کلومیٹر جنوب-جنوب مشرق میں واقع تھا، جبکہ اس کی گہرائی 42 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی زلزلے کی تصدیق کی تاہم سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔
زلزلے کے جھٹکے مختلف شدت کے ساتھ قریبی صوبوں میں محسوس کیے گئے۔ داوو سٹی میں شدت II جبکہ سرانگانی کے علاقے مالنگون میں انسٹرومنٹل شدت IV ریکارڈ کی گئی۔
پی ایچ آئی وولکس نے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آنے کا خدشہ ہے۔
ادارے کے مطابق زلزلے کی شدت کے باعث نقصان کا امکان موجود ہے، تاہم ساحلی اور شہری انفراسٹرکچر کا جائزہ لینے کے لیے مقامی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سروے کر رہے ہیں۔