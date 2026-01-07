27واں آئی ٹی سی این ایشیا 2026 آئندہ ماہ لاہور میں منعقد ہوگا

آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کا ایک اہم اور باوقار عالمی ٹیکنالوجی ایونٹ ہے

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
لاہور:

لاہور میں آئندہ ماہ 17 سے 19 جنوری تک 27واں آئی ٹی سی این ایشیا 2026 منعقد کیا جائے گا، جو پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں جدت، ترقی اور سرمایہ کاری کے ایک روشن اور نئے دور کے آغاز کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔

پاکستان تیزی سے خطے میں ایک طاقتور، جدید اور مستقبل آفرین آئی ٹی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ ملک کے ٹیک سیکٹر کی بڑھتی ہوئی صلاحیت اور جدت انگیز پیش رفت عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔

آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کا ایک اہم اور باوقار عالمی ٹیکنالوجی ایونٹ ہے، جس میں پہلی مرتبہ ملک کا مکمل ٹیک، آئی ٹی اور اسٹارٹ اَپ ایکو سسٹم ایک ہی عالمی پلیٹ فارم پر یکجا ہوگا۔ نمائش میں وفاقی و صوبائی وزراء، پالیسی ساز، صنعتکار، آئی ٹی ماہرین اور بین الاقوامی مندوبین بھرپور شرکت کریں گے۔

منتظمین کے مطابق ایونٹ میں 850 سے زائد اسٹالز، 3 ہزار سے زائد عالمی برانڈز جبکہ 350 سے زائد بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور مندوبین کی آمد متوقع ہے۔ یہ شاندار نمائش ای کامرس گیٹ وے پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیرِ اہتمام اور ایس آئی ایف سی کی بصیرت افروز اور فیصلہ کن معاونت سے منعقد کی جا رہی ہے۔

ایونٹ کے دوران عالمی چیف انفارمیشن سیکیوریٹی آفیسر سمٹ کے ساتھ سائبر تھریٹ انٹیلیجنس، اے آئی لیڈرشپ، ڈیجیٹل اثاثہ جات اور فِن ٹیک فارورڈ فورمز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے اسکل ڈویلپمنٹ، تربیتی ورکشاپس اور رہنمائی سیشنز کا اہتمام کیا جائے گا۔

ماہرین کے مطابق آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب ایک مضبوط، فیصلہ کن اور دور رس قدم ہے۔ ایس آئی ایف سی جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں باوقار مقام دلانے میں کلیدی اور قابلِ ستائش کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ یہ نمائش ملکی و بین الاقوامی اداروں کے درمیان سرمایہ کاری، پارٹنرشپ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے دیرپا اور سازگار مواقع فراہم کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

Jan 07, 2026 12:49 PM |
کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

 Jan 07, 2026 11:34 AM |
رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

74ویں روز بھی ڈالر کی پستی کا سفر جاری، روپے کی قدر مزید بڑھ گئی

Express News

سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان میں 21 ہزار سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا؛ عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمت  میں آج بھی بڑا اضافہ

Express News

ڈی جی خان سیمنٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی سنگل یومیہ کلنکر لائن کے قیام کا اعلان

Express News

بجلی سستی کرنے کا پلان سامنے آگیا، حکومت کی صارفین کو مزید ریلیف دینے کی تیاری

Express News

اسٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان، انڈیکس 1 لاکھ 85 ہزار کی نئی تاریخی سطح کو عبور کرگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو