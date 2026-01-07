کراچی میں یخ بستہ ہواؤں کا راج، آٗئندہ 3روز موسم کیسا رہے گا؟

بلوچستان کی شمال مشرقی یخ بستہ ہوائیں بدستور شہر پر اثر انداز رہیں گی، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک January 07, 2026
کراچی:

شہر قائد میں گزشتہ روز سے یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے جس کے سبب سردی بڑھ گئی جبکہ درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق آئندہ تین روز کے دوران موسم خشک اور راتیں خنک رہنے کی توقع ہے۔

شہر میں جمعے کو کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے جبکہ مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجیٹ میں جا سکتا ہے۔

Express News

کراچی، موسم مزید سرد ہونے کا امکان، فضائی معیار بدستور انتہائی مضر صحت

بلوچستان کی شمال مشرقی یخ بستہ ہوائیں بدستور شہر پر اثر انداز رہیں گی جبکہ دن بھر سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں بھی غیر فعال رہ سکتی ہیں۔

دوری جانب، صوبے کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھانے کے سبب حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔
