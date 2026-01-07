10 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش، باپ خوشی میں بچیوں کے نام بھول گیا، ویڈیو وائرل

ان کی بڑی بیٹی کلاس 12 میں پڑھ رہی ہے اور تمام بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے والد بھرپور کوشش کر رہے ہیں

ویب ڈیسک January 07, 2026
ہریانہ کی ایک 37 سالہ خاتون نے 10 بیٹیوں کے بعد 11 ویں بچے کے طور پر بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ ڈلیوری ہائی رسک تھی، تاہم ڈاکٹرز کے مطابق ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق، یہ واقعہ ہریانہ کے ضلع جند کے شہر اوچانہ کے اوجس ہسپتال اینڈ میٹرنٹی ہوم میں پیش آیا۔

ماں کو خون کے تین یونٹس کی ضرورت پڑی۔ ڈاکٹر نرویر شیوران نے بتایا کہ یہ ڈلیوری ہائی رسک تھی، مگر ماں اور بچہ محفوظ ہیں۔

بچے کے والد، سنجے کمار نے بتایا کہ خاندان کو بیٹے کی امید تھی۔ ان کی بڑی بیٹی کلاس 12 میں پڑھ رہی ہے اور تمام بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے والد بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔

یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اس وقت زیر بحث آیا جب ایک ویڈیو میں والد کو اپنی دس بیٹیوں کے نام یاد کرنے میں مشکل پیش آئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والد نے کہا کہ وہ بیٹے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں ہیں اور لڑکیاں بھی ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔

یہ واقعہ ہریانہ کے صنفی تناسب پر بھی روشنی ڈالتا ہے، جہاں 2025 میں ہر 1,000 مردوں پر 923 خواتین کا تناسب ریکارڈ کیا گیا، جو قومی اوسط سے کم ہے۔
