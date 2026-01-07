پنجاب میں محنت کشوں کیلیے بڑی سہولت، ورکرز ویلفیئر گرانٹس کا مکمل آن لائن نظام متعارف

اس اقدام کے بعد گرانٹس کی ادائیگیاں براہ راست محنت کشوں کے بینک اکاؤنٹس میں ہوگی

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
لاہور:

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں محنت کشوں کے لیے تاریخی اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ اب ورکرز ویلفیئر گرانٹس کا مینول نظام مکمل طور پر ختم کر کے میرج، ڈیتھ اور اسکالرشپ گرانٹس کے لیے جدید آن لائن نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔

صوبائی وزیر لیبر محمد منشاء اللہ بٹ نے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کا باضابطہ افتتاح کیا اور ون کلک کے ذریعے محنت کشوں کے بینک اکاؤنٹس میں گرانٹس کی ادائیگیاں بھی کیں۔ اس اقدام کے بعد گرانٹس کی ادائیگیاں براہ راست محنت کشوں کے بینک اکاؤنٹس میں ہوگی، جس سے چیک سسٹم کا خاتمہ، شفافیت اور تیز ادائیگی ممکن ہو گی۔

صوبائی وزیر لیبر کے مطابق، آن لائن نظام کے نفاذ کے بعد محنت کش دفاتر کے چکر اور مڈل مین سے آزاد ہو جائیں گے اور ادائیگیوں میں تاخیر یا شکایات کا خاتمہ ہوگا۔ سابقہ چیک سسٹم کے تحت محنت کشوں کو گرانٹس کی ادائیگی کے لیے تین ماہ سے زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن نئے نظام سے گرانٹس کی ادائیگیاں برق رفتاری سے ممکن ہوں گی۔

مزید پڑھیں

Express News

کلین انرجی کے میدان میں پنجاب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا

اس موقع پر سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈز مجتبی بھراونہ نے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ محنت کشوں اور ان کے اہلِ خانہ نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔

صوبائی وزیر لیبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ادارہ جاتی اصلاحات جاری ہیں اور محنت کشوں کی فلاح حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ نئے آن لائن نظام کے تحت گرانٹس میرٹ اور شفافیت کے ساتھ فراہم کی جائیں گی، جس سے پاکستان میں محنت کشوں کے حقوق اور سہولیات میں ایک نیا معیار قائم ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

Jan 07, 2026 12:49 PM |
کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

کیارا اڈوانی نے بیٹی سرایاہ کی پہلی جھلک شیئر کردی

 Jan 07, 2026 11:34 AM |
رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

رحمان ڈکیت کا انٹری سانگ بنانے والے مشہور ریپر کا ’دھرندھر 2‘ سے متعلق اہم انکشاف

Jan 07, 2026 11:02 AM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو