میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

دنیا میں بے شرم لوگوں کی کوئی کمی نہیں، بشریٰ انصاری فیک اکاؤنٹس پر پھٹ پڑیں

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

سینئر پاکستانی اداکارہ بشریٰ انصاری نے سوشل میڈیا پر اپنی فیک اکاؤنٹس بنانے والوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بے شرم لوگوں کی کمی نہیں ہے ، میرے نام سے آئی ڈیز بناکر بھیک مانگی جارہی ہے۔

نامور اداکارہ ابشریٰ انصاری نے جعلی اکاؤنٹس سے حد درجہ تنگ آ چکی ہیں کہ وہ انہیں ’ سستے ہتھکنڈے‘ قرار دیتی ہیں، انہوں نے انسٹاگرام پر ایک سخت وارننگ اور کھری کھری سنانے والی ویڈیو جاری کر دی۔

فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ’انسٹاگرام‘ پر اداکارہ نے ’اب سوشل میڈیا پر بھکاری میری جعلی آئی ڈیز استعمال کر رہے ہیں، براہِ کرم انہیں فالو نہ کریں‘، کے کیپشن سے ایک ویڈیو شیئر کی۔

ویڈیو میں بشریٰ انصاری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر میرے نام سے بنائے گئے اکاؤنٹس میری تصاویر استعمال کرکے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جمعرات خیرات کا دن ہے، جب کہ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ’غریبوں اور بیواؤں کی مدد‘ کے لیے این جی او قائم کررہی ہیں۔

انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا ’اس دنیا میں بے شرم لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے‘۔

اداکارہ نے ویڈیو پیغام میں ایک تازہ جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی بھی کی، جس میں ان کی نئی تصویر استعمال کی گئی ہے، وہ تصویر جس میں انہوں نے بندی لگائی ہوئی ہے۔

انہوں نے مداحوں کو خبردار کیا کہ وہ اس دھوکے میں نہ آئیں اور یاد دلایا کہ یہ پہلا موقع نہیں جب وہ اس مسئلے پر آواز اٹھا رہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی ایسی ویڈیوز بناچکی ہوں کہ براہِ کرم میری جعلی آئی ڈیز کو فالو نہ کریں، نہ جانے کیسے، یہ لوگ میری نجی تصاویر انسٹاگرام سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر انہی کے ذریعے پیسے مانگتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ان اکاؤنٹس کو مسلسل رپورٹ اور بلاک کرنے کے باوجود یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھی واضح کیا کہ اگر وہ کبھی کسی کی مدد کرتی ہیں تو وہ ذاتی طور پر کرتی ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی عوام سے فنڈز اکٹھے نہیں کیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

 Jan 07, 2026 03:22 PM |
ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

ایونجرز ڈومز ڈے: ایک اور پرانے کردار کی واپسی نے مداحوں کے دل جیت لیے

 Jan 07, 2026 02:42 PM |
مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

مایا خان کی اپنی بھاری تنخواہ اور اس میں بڑی کٹوتی پر کھل کر گفتگو

 Jan 07, 2026 02:34 PM |

متعلقہ

Express News

کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل

Express News

بااثر شخصیت نے تیسری بیوی بننے کےلیے کروڑوں کی پیشکش کی، معروف اداکارہ کا انکشاف

Express News

نائٹ آپریشن میں لیزر گن کا استعمال؟ بھارتی فوج ایک بار پھر جگ ہنسائی کا شکار

Express News

اربوں روپے کا بجٹ، 6 بڑی فلمیں جو 2026 میں ریلیز ہوں گی

Express News

ڈکیت نے موبائل چھینا، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا، ہمایوں اشرف

Express News

’بھارت صرف فلموں میں ہی بدلہ لیتا ہے‘، ورون دھون پاکستان مخالف بیان پر ٹرولنگ کا شکار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو