الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

انتخابی مہم کے نام پر ہونے والی جشن کی سرگرمیوں نے آس پاس رہنے والے لوگوں کی جان و مال کو شدید خطرے میں ڈال دیا

ویب ڈیسک January 07, 2026
بھارت کے شہر ممبئی میں الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ ڈیزی شاہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔

اداکارہ ڈیزی شاہ نے انسٹاگرام پر اس خطرناک واقعے کی ویڈیو شیئر کی اور شہریوں کی حفاظت پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔

ڈیزی شاہ کے مطابق باندرہ میں ان کی رہائش گاہ کے بلکل برابر میں واقع ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سیاسی مہم کے دوران جلائے گئے آتش بازی کے پٹاخے تھے۔

اداکارہ نے بتایا کہ انتخابی مہم کے نام پر ہونے والی جشن کی سرگرمیوں نے آس پاس رہنے والے لوگوں کی جان و مال کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔

ویڈیو میں شعلے اور دھواں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس نے سوشل میڈیا پر تشویش کی لہر دوڑا دی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڈیزی شاہ کا کہنا تھا کہ گنجان آباد علاقوں میں اس طرح کی لاپرواہی ناقابلِ قبول ہے اور اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔

ان کے بیان کے بعد ممبئی میں انتخابی مہم کے دوران آتش بازی کے استعمال پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ شہریوں نے بھی حفاظتی اقدامات سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

بعد ازاں ان پر سیاسی کارکنان کی جانب سے شدید تنقید کے بعد انہوں نے اپنے دفاع میں ایک اور ویڈیو شیئر کی جس میں واقعے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
