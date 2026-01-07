’گروک‘ پر خواتین اور بچوں کی جنسی تصاویر بنانے کا الزام، مختلف ممالک میں تحقیقات شروع

گروک کے ایڈٹ امیج فیچر کی مدد سے خواتین اور بچوں کی تصاویر کو ڈیجیٹل طور پر کپڑے اتار کر جنسی نوعیت دی گئی

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ایلون مسک کے مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارم Grok کے ذریعے خواتین اور بچوں کی جنسی تصاویر بنانے پر تنازع کھڑا ہوگیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ( سابقہ ٹوئٹر) پر موجود اے آئی چیٹ بوٹ Grok اس وقت دنیا بھر میں تنقید کی زد میں ہے۔ اس پر الزام ہے کہ یہ خواتین اور بچوں کی اجازت کے بغیر جنسی نوعیت کی تصاویر تیار کر رہا ہے۔

یہ تنازع تب شدت اختیار کر گیا جب گزشتہ سال Grok Imagine متعارف کروایا گیا جو صارفین کو تحریری ہدایات سے تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔  اس میں ایک 'اسپائسی موڈ' بھی شامل ہے جس سے فحش مواد تیار کیا جا سکتا ہے۔

تحقیق کے مطابق 25 دسمبر سے یکم جنوری کے درمیان تیار کردہ 20 ہزار تصاویر میں کم از کم 30 تصاویر میں بچوں کو نیم عریاں لباس میں دکھایا گیا۔ xAI نے اس معاملے پر وضاحت میں کہا ہے کہ غیر قانونی مواد ہٹایا جاتا ہے، اکاؤنٹس معطل کیے جاتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کیا جاتا ہے۔

برطانیہ میں ٹیکنالوجی سیکریٹری نے اس مواد کو ناقابل قبول قرار دیا اور ریگولیٹر Ofcom نے فوری وضاحت طلب کی۔ پولینڈ میں بھی ڈیجیٹل تحفظ کے مزید سخت قوانین کا مطالبہ کیا گیا۔

یورپی یونین نے بھی سخت ردعمل دیا اور فرانس میں استغاثہ نے ایکس کے خلاف جاری تحقیقات میں جنسی نوعیت کے ڈیپ فیک مواد کو شامل کیا۔

بھارت نے ایکس کو 72 گھنٹے میں غیر قانونی مواد ہٹانے اور تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا جبکہ ملائیشیا اور برازیل میں بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ Grok کے ذریعے تیار کی گئی نازیبا تصاویر نے ایک بار پھر اے آئی سے جڑے اخلاقی، قانونی اور سماجی خطرات کو اجاگر کر دیا ہے اور مستقبل میں AI کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |
الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

 Jan 07, 2026 04:09 PM |
میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

 Jan 07, 2026 03:22 PM |

متعلقہ

Express News

افریقا: جلائے گئے مردے کی 9500 برس قدیم باقیات دریافت

Express News

اسمارٹ فون کی صفائی کا نیا انداز: ایسی مٹی جو موبائل کو نیا بنا دے

Express News

جی ٹی اے 6 ایک بار پھر تاخیر کا شکار؟ 2027 کی افواہوں پر راک اسٹار کا مؤقف سامنے آگیا

Express News

ایپل اپنا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرائے گا؟

Express News

کس اسمارٹ فون کا نئے سال کا آغاز دھماکے دار رہا؟ جانیے

Express News

چین؛ روبوٹ کیلئے مصنوعی جلد تیار، انسانوں کی طرح درد محسوس کرسکے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو