کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار

گرفتار دہشت گردوں کا تعلق زینبیون بریگیڈ سے ہے جو حال ہی میں ہونے والی وارداتوں میں ملوث ہیں، ذرائع سی ٹی ڈی

شاہ میر خان January 07, 2026
فوٹو: فائل

سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیرر ازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم زینیبیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کو سی ٹی ڈی ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق کراچی میں گزشتہ دنوں ٹارگٹ کلنگ میں وارداتوں میں ملوث کالعدم تنظیم کے کارندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔

ذرائع سی ٹی ڈی نے بتایا کہ 4 گرفتار دہشت گردوں کا تعلق زینبیون بریگیڈ سے ہے، مذکورہ دہشت گرد ماضی میں گرفتار ہونے والے دہشتگردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے جبکہ حراست میں لینے کے بعد ملزمان سے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔
