کوہلی کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے مداحوں کا سمندر اُمڈ آیا

ویرات کوہلی نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ کے لیے ودودرا پہنچے ہیں

ویب ڈیسک January 07, 2026
دنیائے کرکٹ کے آئکون ویرات کوہلی کی ودودرا ایئر پورٹ آمد پر مداحوں کا سمندر اُمڈ آیا۔ عظیم بلے باز نے جیسے ہی قدم باہر نکالا ٹرمنل ’کوہلی کوہلی‘ کے نعروں سے گونج اٹھا۔

تاہم، سخت سیکیورٹی اور سیلفیز کی کوششوں کے درمیان ویرات کوہلی کا ٹیم بس تک پہنچنا مشکل ہوگیا جو بھارت میں ان کی شہرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز سے قبل آسٹریلیا اور جنوبی افریقا کے خلاف ایک روزہ سیریز میں ویرات کوہلی نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔

 

Fans are getting mad for just one glimpse of Virat Kohli 🤯🔥 pic.twitter.com/ynE0Bf04sl

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 7, 2026

آسٹریلیا کے خلاف آخری ایک روزہ میچ میں انہوں نے نصف سینچری اسکور کی تھی جبکہ جنوبی افریقا کے خلاف ہوم سیریز میں انہوں نے یکے بعد دیگرے دو سینچریاں اور آخری ایک روزہ میچ میں ففٹی اسکور کی تھی۔

یہی شاندار فارم لے کر وہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ وجے ہزارے ٹرافی میں بھی دہلی کے لیے نصف سینچری جڑ چکے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ودودرا میں 11 جنوری سے شروع ہوگی۔ ویرات کوہلی 2010 کے بعد ودودرا میں کوئی بین الاقوامی ایک روزہ میچ کھیل رہے ہیں۔
