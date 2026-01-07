شہر قائد کے علاقے صدر میں پابندی کے باوجود غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والے مافیا کے کارندے کو بدمعاشی دکھانے پر گرفتار کرلیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے صدر موبائل مارکیٹ میں گزشتہ شب شہری سے زبردستی پارکنگ فیس وصول کرنے اور عدم ادائیگی پر دادا گیری کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔
پولیس نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے پارکنگ کی مد میں فی موٹر سائیکل 50 روپے فیس لینے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ گرفتار ملزم کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں سڑک پر غیر قانونی طور پر ڈبل پارکنگ کر کے شہریوں سے غیرقانونی طور پر فیس وصول کررہے تھے۔
مقدمہ تھانہ پریڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹھیکیدار کی مدعیت میں درج کیا گیا جس کے بعد پولیس نے ملزمان سے تفتیش شروع کردی ہے۔