کراچی میں غیر قانونی فیس کیلیے شہری کو دھمکانے والے پارکنگ مافیا کا کارندہ گرفتار

شہری کی جانب سے پیسے ادا نہ کرنے پر پارکنگ مافیا کے کارندوں نے سخت رویہ اختیار کیا تھا

شاہ میر خان January 07, 2026
شہر قائد کے علاقے صدر میں پابندی کے باوجود غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والے مافیا کے کارندے کو بدمعاشی دکھانے پر گرفتار کرلیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے صدر موبائل مارکیٹ میں گزشتہ شب شہری سے زبردستی پارکنگ فیس وصول کرنے اور عدم ادائیگی پر دادا گیری کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔

پولیس نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے پارکنگ کی مد میں فی  موٹر سائیکل 50 روپے فیس لینے والے  نوجوان کو  پولیس نے گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔ 

ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ گرفتار ملزم کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں سڑک پر غیر قانونی طور پر ڈبل پارکنگ کر کے شہریوں سے غیرقانونی طور پر فیس وصول کررہے تھے۔

مقدمہ تھانہ پریڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹھیکیدار کی مدعیت میں درج کیا گیا جس کے بعد پولیس نے ملزمان سے تفتیش شروع کردی ہے۔ 
