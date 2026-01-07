وینزویلا کے صدر مادورو سے اظہار یکجہتی کیلیے اسپین کی فٹ بال ٹیم کا منفرد انداز

اسپین کی فٹ بال ٹیم ریئل کلُب ڈپوارٹو مايورکا کے کچھ کھلاڑیوں نے حال ہی میں میچ کے لیے اسٹیڈیم پہنچتے وقت ایسے سرمئی نائیکی ٹریک سوٹس پہنے جو وینزویلا کے صدر نِکولس مادورو کی گرفتاری کے وقت وائرل ہونے والے لباس سے بہت مشابہ تھے۔

مادورو کی تصاویر، جو انہیں امریکی افواج کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے دوران دیکھی گئیں، سوشل میڈیا پر زبردست پذیرائی اور بحث کا باعث بن گئیں، خاص طور پر ان کے ہاتھوں میں ہاتھکڑیاں، آنکھوں پر پٹی اور گرے نائیکی ٹریک سوٹ نے لوگوں کی توجہ کھینچی۔

مايورکا کے کھلاڑیوں نے بھی یہی سرمئی ٹریک سوٹ  پہن رکھا تھا جس پر کلب کا لوگو بھی موجود تھا، سوشل میڈیا صارفین نے جلد ہی اس واقعے پر طنزیہ تبصرے، میمز اور بحث شروع کر دی،کچھ لوگوں نے اسے محض ایک اتفاق قرار دیا جبکہ دیگر نے اسے سیاسی علامت بھی سمجھنے کی کوشش کی۔

ریئل مايورکا یا لیگ کی جانب سے اس بارے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا جس میں یہ وضاحت کی گئی ہو کہ اس لباس کو منتخب کرنے کا مقصد کوئی پیغام دینا، اظہارِ یکجہتی یا اتفاق ہے۔ البتہ، اس واقعے نے نہ صرف فٹ بال فینز بلکہ سوشل میڈیا صارفین کے درمیان بھی وسیع بحث چھیڑ دی۔

 
