صوابی میں نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہوکر باپ بیٹے کو قتل کردیا

نامعلوم شخص کی فائرنگ سے مقتول کی بیوی اور تین بچے زخمی ہوئے، مقدمہ درج

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup

خیبرپختونخوا کے ضلع صوابی میں نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہوکرباپ بیٹے کو قتل جبکہ خاتون اور تین بچوں کو زخمی کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صوابی کے گاؤں کھنڈہ میں پستول سے مسلح نامعلوم شخص نے رات کے وقت گھر میں داخل ہو کر کمراٹ دیر کے رہائش پذیر خاندان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے باپ شادی شدہ بیٹے سمیت جاں بحق جبکہ مقتول بیٹے کی بیوی تین بچوں سمیت شدید زخمی ہو گئی۔

بیوہ عبدالرحمن سکنہ تحصیل دیر حال کھنڈہ نے تھانہ لاہور میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ رات اپنے 34 سالہ شوہر عبدالرحمن، ان کے والد 61 سالہ جمعہ فقیر اور اپنے بچوں 11 ماہ کے شیر خوار سدیس، 9 سالہ بیٹے ذیشان اور 4 سالہ بچی سمیرا کے ہمراہ گھر واقع اراہٹ زرخان کھنڈہ منانے ونڈ میں موجود تھی۔

مزید پڑھیں

Express News

قتل کے مقدمات میں مطلوب 2 اشتہاری ملزمان سعودی عرب سے گرفتار

درخواست گزار کے مطابق اس دوران پستول سے مسلح نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر ہم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اس کا شوہر عبدالرحمن اور ان کا والد جمعہ فقیر موقع پر جاں بحق جبکہ وہ اپنے تینوں بچوں سمیت شدید زخمی ہوئی۔

خاتون نے بتایا کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی یا کوئی تنازع نہیں ہے، پولیس نے اس اندھے قتل کی ایف آئی آر درج کر کے مختلف پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو