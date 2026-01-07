کھلاڑیوں کی جان کو خطرہ، ورلڈکپ کیلیے ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، بنگلادیش ڈٹ گیا

بھارت کے علاوہ دوسرے وینیو سری لنکا میں ٹیم بھیج سکتے ہیں، امید ہے آئی سی سی ہمارے تحفظات کو سنے گا، اسپورٹس ایڈوائزر

ویب ڈیسک January 07, 2026
بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں ورلڈکپ کیلیے اپنی ٹیم بھیجنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملک کے وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔

بنگلادیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں بنگلادیشی کرکٹ بورڈ (بی سی سی) کے صدر امین الاسلام اور اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر اصف نذرل نے پریس کانفرنس کی۔

ڈاکٹرآصف نے کہا کہ ورلڈکپ کیلیے اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے اور نہ ہم اپنےکھلاڑیوں کی سکیورٹی اور ملکی وقار پر کوئی سمجھوتہ کریں گے۔

انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت کے علاوہ دوسرے وینیو سری لنکا میں ٹیم بھیج سکتے ہیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ آئی سی سی ہمارے تحفظات پر غور کرے گی اور ہمارے مؤقف کو غیر جانبداری کے ساتھ سنا جائے گا۔

ڈاکٹر آصف نے کہا کہ بنگلادیش نے ورلڈکپ کیلیے کوالیفائی کیا ہوا ہے، ہم اپنے ملکی وقار اور کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ورلڈکپ بھارت کے علاوہ کہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں۔
