بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں ورلڈکپ کیلیے اپنی ٹیم بھیجنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملک کے وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔
بنگلادیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں بنگلادیشی کرکٹ بورڈ (بی سی سی) کے صدر امین الاسلام اور اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر اصف نذرل نے پریس کانفرنس کی۔
ڈاکٹرآصف نے کہا کہ ورلڈکپ کیلیے اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے اور نہ ہم اپنےکھلاڑیوں کی سکیورٹی اور ملکی وقار پر کوئی سمجھوتہ کریں گے۔
انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت کے علاوہ دوسرے وینیو سری لنکا میں ٹیم بھیج سکتے ہیں۔
اُن کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ آئی سی سی ہمارے تحفظات پر غور کرے گی اور ہمارے مؤقف کو غیر جانبداری کے ساتھ سنا جائے گا۔
ڈاکٹر آصف نے کہا کہ بنگلادیش نے ورلڈکپ کیلیے کوالیفائی کیا ہوا ہے، ہم اپنے ملکی وقار اور کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ورلڈکپ بھارت کے علاوہ کہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں۔