تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج، راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا خود ذمہ دار ہوگا، رہنما پی ٹی آئی

اچکزئی اور اسد قیصرزمان پارک لاہور سے سیاسی سفر دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے بانی پی ٹی آئی کوگرفتار کیا گیا تھا، ذرائع

ویب ڈیسک January 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

تحریک تحفظ آئین پاکستان نے لاہور میں زمان پارک سے سیاسی سرگرمیوں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اسد قیصر نے خبردار کیا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور جو کوئی بھی راستے میں آئے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت تین روزہ دورے پر کل لاہور روانہ ہوگی اور اس دوران اسٹریٹ موبلائیزیشن کی جائے گی۔

ذرائع نے بتایا کہ سینئیر نائب صدر علامہ راجا ناصر عباس، نائب صدر مصطفی نواز کھوکھر اور سیکریٹری جنرل اسد قیصر بھی دورہ میں شرکت کریں گے اور لاہور میں سیاسی اور سماجی ملاقاتیں کریں گے۔

ذرائع نے بتایا کہ تحریک تحفظ آئینِ پاکستان کی قیادت محمود اچکزئی اور اسد قیصر کل شام کو لاہور پہنچیں گے اور زمان پاک لاہور میں ملاقاتیں کریں گے۔

پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر ‏جمعرات کو اسلام آباد سے براستہ جی ٹی روڈ روانہ ہوں گے، اسلام آباد سے لاہور تک  راستے میں جگہ جگہ ان کا  استقبال کیا جائے گا، پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے اور خطاب بھی کیے جائیں گے۔

پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بانی پی ٹی آئی  کی بہنوں سے اظہار یک جہتی کے لیے لاہور آ رہی ہے، محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر  زمان پارک لاہور سے سیاسی سفر دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔

محمود خان اچکزئی نے کہا کہ فسطائی ریاست عدالت کے احکامات کے باوجود ملاقات نہیں ہونے دے رہی ہے، جیل کے اندر ایک آزاد شخص باہر سب قیدی بنے ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کسان، تاجر، ہاری اور مزدور سب اس فسطائی حکمرانی سے تنگ ہیں۔

اسد قیصر نے کہا کہ ہمارا مقصد پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے عوام کو متحد کرنا ہے، جمہور کی آواز حقیقی آزادی آئین کی بالادستی اور عوام کی حاکمیت کے لیے ہے۔

رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ  جو بھی راستے میں رکاوٹ ڈالے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ ہمارا احتجاج مکمل طور پر آئینی اور پرامن ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

 Jan 07, 2026 06:53 PM |
صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

 Jan 07, 2026 04:59 PM |

متعلقہ

Express News

پاک افغان سرحد کی بندش سے سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی

Express News

کراچی میں کچرا جلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ

Express News

محکمہ موسمیات کی ملک میں شدید ترین سرد موسم کی تردید

Express News

کراچی میں بیٹے کی شکایت لے کر آنے والے شخص نے پڑوسی کو قتل کردیا گیا

Express News

مذاکرات موجودہ پارلیمنٹ کی چھٹی کرنے کیلئے ہوں گے، محمود خان اچکزئی

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو