بیلاروس کی ایک جانباز نے 20 ہزار 945 فٹ بلندی پر ہیلی کاپٹر سے جمپ لگا کر اسکائی سرفنگ کرنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
اولگا نومووا (جو گزشتہ 15 برس سے اسکائی سرفنگ کر رہی ہیں) نیپال کے ایک علاقے سیانگبوچے میں بلند ترین اسکائی سرف جمپ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے کودیں۔
انہوں نے 20 ہزار 945 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی اور 12 ہزار 356 فٹ تک اپنے بورڈ پر قابو رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا پیراشوٹ کھولا اور بحفاظت زمین پر لینڈ کیا۔
گینیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے اسکائی سرفنگ کو دریافت کیا ہے تب سے ایک منفرد اسکائی ڈائیو ان کا خواب تھا۔