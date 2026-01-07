لاہور، یونیورسٹی میں خودکشی کا معاملہ، 21 سالہ طالبہ ہوش میں آگئیں

لاہور:
نجی یونیورسٹی کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کرنے والی 21 سالہ ڈی فارمیسی کی طالبہ کی حالت بہتر ہونے لگی ہے اور ہوش میں آگئی ہیں۔
لاہور جنرل ہسپتال کے چیئرمین میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم نے پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل کو طالبہ کی حالت پر تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ طالبہ آئی سی یو میں زیر علاج 21 سالہ طالبہ فاطمہ کی حالت میں نمایاں بہتری آئی ہے اور انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا۔
ڈاکٹر کے مطابق نجی یونیورسٹی کی زخمی طالبہ اب خود سانس لے رہی ہیں، آکسیجن سپورٹ جاری ہے اور ہیمو ڈائنامکس بھی مستحکم ہیں۔
: پروفیسر جودت سلیم نے پرنسپل کو طالبہ کے اب تک کے علاج اور آئندہ کے طبی لائحہ عمل سے متعلق مکمل آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ طالبہ مکمل ہوش میں آ گئی ہیں، جی سی ایس لیول 14/15 ریکارڈ کیا گیا اور اپنے گھر والوں سے بات چیت بھی کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نیورو سرجیکل ٹیم متحرک ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ممکنہ سرجری سے متعلق کل دوبارہ اہم جائزہ لیا جائے گا۔
خیال رہے کہ دو روز قبل لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ڈی فارم کی طالبہ 21 سالہ طالبہ فاطمہ نے بلڈنگ کی تیسری منزل سے کود کر خودکشی کی کوشش کی تھی تاہم انہیں تشویش ناک حالت میں پہلے یونیورسٹی کے اسپتال اور بعد ازاں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
بعد ازاں طالبہ کی یونیورسٹی کی تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی اور اس حوالے سے تحقیقات بھی کی گئی تھیں۔