چین: والدین نے بچوں کو شادی کیلئے راضی کرنیکا انوکھا طریقہ نکال لیا

والدین اپنے بچوں کو شادی کے لیے راضی کرنے کے واسطے اے آئی ویڈیو کا سہارا لینے لگ گئے

ویب ڈیسک January 08, 2026
چین میں والدین اپنے بچوں کو شادی کے لیے راضی کرنے کے واسطے اے آئی ویڈیو کا سہارا لینے لگ گئے۔

چینی وزارت کے مطابق 2024 میں 61 لاکھ 6 ہزار شادیوں کی رجسٹریشن ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ اس سے پچھلے سال کی نسبت 20 فی صد کم تھی۔

اس مسئلے سے سب سے زیادہ پریشان والدین ہیں اور نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔

متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈویِن (ٹِک ٹاک کا چینی ورژن) اور ویئبو جیسے چینی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز پر اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ ان ویڈیوز میں ایسے بوڑھے افراد دِکھائے گئے ہیں جو اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کی بات نہیں سنی اور جوانی میں شادی نہیں کی۔

ایک وائرل ویڈیو میں اے آئی سے بنائی گئی 58 سالہ خاتون کو دِکھایا گیا ہے جو اسپتال میں اکیلی بیٹھی ہیں جبکہ پڑوس میں موجود دیگر مریضوں کا خیال ان کے گھر والے رکھ رہے ہیں۔

ایک اور کلپ میں 56 سالہ خاتون کو دِکھایا گیا ہے جو اس بات پر پشیمانی کا اظہار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے شادی کرنے کے مشورے کو نظر انداز کیا۔
