چین میں والدین اپنے بچوں کو شادی کے لیے راضی کرنے کے واسطے اے آئی ویڈیو کا سہارا لینے لگ گئے۔
چینی وزارت کے مطابق 2024 میں 61 لاکھ 6 ہزار شادیوں کی رجسٹریشن ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ اس سے پچھلے سال کی نسبت 20 فی صد کم تھی۔
اس مسئلے سے سب سے زیادہ پریشان والدین ہیں اور نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈویِن (ٹِک ٹاک کا چینی ورژن) اور ویئبو جیسے چینی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز پر اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ ان ویڈیوز میں ایسے بوڑھے افراد دِکھائے گئے ہیں جو اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کی بات نہیں سنی اور جوانی میں شادی نہیں کی۔
56岁的未婚小仙女🧚♀️，在医院后悔的嚎啕大哭～～😂 pic.twitter.com/hxjtGi7COK
— 猫神 (@maoshen) December 31, 2025
ایک وائرل ویڈیو میں اے آئی سے بنائی گئی 58 سالہ خاتون کو دِکھایا گیا ہے جو اسپتال میں اکیلی بیٹھی ہیں جبکہ پڑوس میں موجود دیگر مریضوں کا خیال ان کے گھر والے رکھ رہے ہیں۔
ایک اور کلپ میں 56 سالہ خاتون کو دِکھایا گیا ہے جو اس بات پر پشیمانی کا اظہار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے شادی کرنے کے مشورے کو نظر انداز کیا۔