فیروز آباد میں گھریلو ملازمہ لیڈی ڈاکٹر کے گھر کا صفایا کر گئی

ماسی گھر سے 4 سے 5 تولہ کے طلائی زیورات، چین، ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہوگئیں

منور خان January 08, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

شہر قائد کے علاقے فیروز آباد میں واقع خالد بن ولید روڈ کی رہائشی عمارت کے فلیٹ سے 2 گھریلو ملازمہ گھر کا صفایا کر کے فرار ہوگئیں۔

ایس ایچ او فیروز آباد عدیل افضال نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے 5 جنوری کو ایک گھریلو ملازمہ کو کام پر رکھا تھا اگلے روز 6 جنوری کو وہ اپنے ہمراہ ایک اور خاتون کے ہمراہ کام پر آئی۔

گھر پر لیڈی ڈاکٹر کی والدہ موجود تھیں اس دوران دنوں ماسیوں نے اپنا کام دکھایا اور گھر سے 4 سے 5 تولہ کے طلائی زیورات ، چین ، ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہوگئیں۔

پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ فلیٹ سے چوری کرنے والی ماسیوں کی کچھ تصاویر پولیس نے حاصل کی ہیں جس کی مدد سے ان کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔
