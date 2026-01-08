وینزویلا کے تیل کی کمائی پر امریکی گرفت مضبوط، لین دین صرف امریکا سے ممکن

واشنگٹن:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے خلاف جاری اپنی طاقت ور اقتصادی حکمت عملی میں ایک نیا زاویہ شامل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے جو رقم حاصل کرے گا، اسے صرف امریکی ساختہ مصنوعات کی خریداری پر خرچ کیا جائے گا
جس کا مطلب ہے کہ امریکا نے نہ صرف تیل پر کنٹرول حاصل کر لیا بلکہ وینزویلا کی تجارتی آزادی بھی امریکی منافع کے تابع کر دی ہے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اس نئے معاہدے کے تحت وینزویلا سے 30 ملین سے 50 ملین بیرل تک تیل امریکا کو پہنچایا جائے گا۔
جس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات اور توانائی کے بنیادی ساز و سامان تک سمیت صرف امریکی مصنوعات کی خریداری میں خرچ ہو گی۔
امریکی انرجی سیکرٹری کریس رائٹ نے بھی واضح کیا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا کے تیل کی فروخت کو بے حد تک کنٹرول کرے گا اور تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی دولت امریکا کے زیرِ کنٹرول کھاتوں میں جمع کی جائے گی جس سے امریکا کو معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کا موقع ملے گا۔