امریکا کے بغیر نیٹو بے بس ہے، چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں، صدر ٹرمپ

اگر میری موجودگی نہ ہوتی تو روس آج پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا، امریکی صدر

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیانات میں زور دے کر کہا ہے کہ چین اور روس صرف امریکا سے ڈرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں، اور نیٹو کے بغیر عالمی طاقتیں بے خوف ہو جائیں گی۔

ٹرمپ نے کہا کہ امریکا ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہے گا، چاہے نیٹو ہمارے لیے موجود نہ ہو، لیکن اب انہیں شبہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں۔

صدر ٹرمپ نے نیٹو ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ممالک اپنی 2 فیصد جی ڈی پی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے اور امریکا سب کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ اپنی کوششوں سے میں نے بعض ممالک کو 5 فیصد تک ادائیگی کرنے پر مجبور کیا جو اس سے پہلے ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

وینزویلا سے پیٹرول کی منتقلی؟ امریکا نے 2 روسی تیل بردار جہاز ضبط کرلیے

Express News

وینزویلا کے تیل کی کمائی پر امریکی گرفت مضبوط، لین دین صرف امریکا سے ممکن

Express News

تیل وینزویلا کا لیکن اختیار امریکا کا؛ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی

ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کرائیں اور لاکھوں جانیں بچائیں، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔

ان کے بقول اگر میری موجودگی نہ ہوتی تو روس آج پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا۔

صدر ٹرمپ نے اپنے مشن پر بھی زور دیا کہ امریکا کو دوبارہ عظیم بنانا ہی ان کا بنیادی مقصد ہے، اور پہلی مدت میں امریکی فوج کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔

 انہوں نے ناروے کے امن کے نوبل انعام میں نظر انداز کیے جانے پر بھی تبصرہ کیا لیکن کہا کہ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

 Jan 08, 2026 12:15 AM |
نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

 Jan 07, 2026 11:24 PM |
شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

 Jan 07, 2026 07:33 PM |

متعلقہ

Express News

روس نے امریکی فورسز سے اپنے آئل ٹینکر کے تحفظ کیلیے آبدوز بھیج دی

Express News

غزہ جنگ بندی کو بچانے کیلیے حماس کی آخری کوشش؛ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے

Express News

امریکا نے تیل بردار جہاز ضبط کرلیا؛ روس کا سخت ردعمل آگیا

Express News

وینزویلا سے پیٹرول کی منتقلی؟ امریکا نے 2 روسی تیل بردار جہاز ضبط کرلیے

Express News

تیل وینزویلا کا لیکن اختیار امریکا کا؛ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی

Express News

امریکا میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کردی؛ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو