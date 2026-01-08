مودی راج میں اقلیتوں پر جبر؟ پراکاش راج کے سنگین الزامات سامنے آ گئے

پراکاش راج کے مطابق بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ایک منظم ایجنڈے کے تحت کارروائیاں کی جا رہی ہیں

ویب ڈیسک January 08, 2026
بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مبینہ منظم جبر اور امتیازی پالیسیوں پر ایک بار پھر بحث تیز ہو گئی ہے۔

معروف بھارتی اداکار اور ہدایت کار پراکاش راج نے وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور میں ریاستی ادارے ہندوتوا ایجنڈے کے تابع ہو چکے ہیں۔

پراکاش راج کے مطابق بھارت میں مسلمانوں، قبائلیوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ایک منظم ایجنڈے کے تحت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو معاشرے کو شدید تقسیم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انصاف میں تاخیر نہیں بلکہ انصاف سے انکار ہو رہا ہے اور عام شہری پولیس اور ریاستی اداروں سے خوفزدہ ہیں۔

Express News

ٹرمپ کو متاثر کرنے کیلئے مودی حکومت کی مہنگی لابنگ، سالانہ 18 لاکھ ڈالر خرچ

Express News

مودی مجھ سے ناراض ہے، ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی وزیراعظم پر طنزیہ جملے کس دیئے

اداکار کا کہنا تھا کہ غیر قانونی اور جابرانہ رویے نے پولیس کو عوام سے دور کر دیا ہے، جبکہ آر ایس ایس کو انہوں نے بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ ان کے مطابق رام مندر میں وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں پرچم کشائی بی جے پی اور آر ایس ایس کے گٹھ جوڑ کی واضح مثال ہے۔

سیاسی مبصرین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس آئینی تبدیلیوں اور جمہوری اقدار کو کمزور کرنے کے الزامات کی زد میں ہیں۔ ماہرین کے مطابق مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارتی جمہوریت پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور ملک میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔
