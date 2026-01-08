کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

فلم اڑی؛ دی سرجیکل اسٹرائیک کے ہدایت کار کا کترینہ کیف کے بچے کا فلم سے تعلق پر ردعمل وائرل

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup

کترینا کیف اور وکی کوشل کے بیٹے کے نام اداکارہ کی کامیاب فلم ’اڑی: دی سرجیکل اسٹرائیک‘ سے تعلق پر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا جب کہ اس پر فلم ’اڑی‘ کے ہدایت کا ردعمل بھی وائرل ہوگیا۔

بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف اور اداکار وکی کوشل نے انسٹاگرام پر اپنے بیٹے کی پیدائش کا اعلان کیا تھا اور گزشتہ روز اس جوڑی نے سوشل میڈیا پر ہی اپنے بیٹے کے نام سے متعلق بتایا۔

بالی ووڈ کے مشہور جوڑے کترینا کیف اور وکی کوشل نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے دو ماہ مکمل ہونے پر اس کے نام کا اعلان کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزشتہ روز جوڑے نے انسٹاگرام پر اپنے بیٹے کی پہلی جھلک شیئر کی، سبز پس منظر میں لی گئی تصویر میں مشہور جوڑی اپنے ننھے بیٹے کا چھوٹا سا ہاتھ تھامے نظر آ رہے ہیں۔

کیپشن میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ’روشنی کی کرن‘ قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کی آمد پر شکرگزاری کا اظہار کیا۔

انہوں نے لکھا  ہے کہ ہماری روشنی کی کرن، ویہان کوشل، دعائیں قبول ہوئیں، زندگی خوبصورت ہے، ہماری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی۔

جیسے ہی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر آئی، مداحوں نے اس نام کا وکی کی ایکشن ڈراما فلم اُری: دی سرجیکل اسٹرائیک سے تعلق جوڑا۔

2019 میں ریلیز ہونے والی پاکستان مخالف پروپیگنڈہ فلم میں 37 سالہ وکی کوشل نے ایک فوجی افسر کا کردار ادا کیا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم میں ان کے کردار کا نام بھی وہی تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے۔

فلم اڑی کے ہدایت کار آدتیہ دھر کا ردِعمل

وکی اور کترینا نے اپنے بیٹے کا نام ویہان رکھا ہے، جب کہ فلم میں وکی کے کردار کا نام میجر ویہان شیرگل تھا، اس دلچسپ مماثلت پر فلم کے ہدایتکار آدتیہ دھر نے بھی خوبصورت ردِعمل دیا۔

ہدایت کار نے ایک پوسٹ میں جوڑی کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ’دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو‘۔

انہوں نے مزید لکھا کہ میرے وکی، اسکرین پر میجر ویہان شیرگل کو زندگی دینے سے لے کر اب ننھے ویہان کو اپنی بانہوں میں تھامنے تک، زندگی واقعی ایک مکمل دائرہ بن گئی ہے، تم تینوں کے لیے ڈھیروں محبت اور دعائیں، تم دونوں شاندار والدین ثابت ہو گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

 Jan 08, 2026 11:00 AM |
پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

 Jan 08, 2026 12:15 AM |
نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

 Jan 07, 2026 11:24 PM |

متعلقہ

Express News

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

Express News

شیفالی شاہ نے اپنی پہلی شادی ٹوٹنے پر خاموشی توڑ دی

Express News

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے پیدائش کے دو ماہ بعد بیٹے کا نام بتا دیا

Express News

صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات، صحافی نے معافی مانگ لی

Express News

الیکشن کیمپین کے دوران آتش بازی سے بالی ووڈ اداکارہ کی رہائشی بلڈنگ میں آتشزدگی

Express News

میری تصاویر کیساتھ بھیک مانگی جارہی ہے، بشریٰ انصاری کا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو