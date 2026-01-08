شادی شدہ خاتون کو قطر سے پاکستان لاکر قتل کرنے کے کیس میں اہم پیشرفت

گرفتار ملزمان نے مقتولہ کے خاوند کے ساتھ ملکر قتل کی منصوبہ بندی کی، ترجمان راولپنڈی پولیس

صالح مغل January 08, 2026
راولپنڈی میں غیرت کے نام پر شادی شدہ خاتون کو قطر سے پاکستان لاکر قتل کرنے کے کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔

ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق تھانہ واہ کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادی شدہ خاتون کو قتل کرنے کے مقدمے میں مقتولہ کا والد اور دو چاچا کو بھی گرفتار کر لیا۔

قبل ازیں مقدمہ ہٰذا میں ایک مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے انکشاف پر مزید 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔

دونوں چاچاؤں نے مقتولہ کے خاوند کے ساتھ ملکر قتل کی منصوبہ بندی کی اور منصوبہ بندی کے تحت ہی مقتولہ کو پاکستان لایا گیا، مقتولہ کے والد اور دونوں چاچاؤں کی ایماء پر مقتولہ کا قتل کیا گیا۔

سی پی او سید خالد ہمدانی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، واقعہ کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔

ایس پی پوٹھوہار طلحٰہ ولی کے مطابق واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیے جا رہے ہیں، زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔
