وزیرِ توانائی اویس لغاری کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر  سے ملاقات

وفاقی وزیرِ توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر مس بولورما امگابازار سے ملاقات کی، ملاقات میں پاور سیکٹر میں جاری ورلڈ بنک کے پراجیکٹس پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
وفاقی وزیر نے ورلڈ بنک کو پاکستان میں بیٹری سٹوریج سسٹم میں تعاون پر زور دیا اور ویس لغاری کہا کہ بیٹری اسٹوریج سسٹم میں مقامی سرمایہ کاری کیلئے ورلڈ بنک اپنا کردار ادا کرسکتا ہے ۔
وفاقی وزیر ن ے ورلڈ بینک کی طرف سے پاور سیکٹر میں تکنیکی تعاون پر شکریہ ادا کیا
وفاقی وزیر نے مستقبل میں مزید پراجیکٹس اور تعاون بڑھانے پر زور دیا، کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بنک نے پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات کو سراہا۔