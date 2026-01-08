وزیرِ توانائی اویس لغاری کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر  سے ملاقات

ملاقات میں پاور سیکٹر میں جاری ورلڈ بنک کے پراجیکٹس پر تفصیلی بات چیت کی گئی

ویب ڈیسک January 08, 2026
وفاقی وزیرِ توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر  مس بولورما امگابازار سے ملاقات کی، ملاقات میں پاور سیکٹر میں جاری ورلڈ بنک کے پراجیکٹس پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔

وفاقی وزیر نے  ورلڈ بنک کو پاکستان میں بیٹری سٹوریج سسٹم  میں تعاون  پر زور  دیا اور ویس لغاری  کہا کہ بیٹری اسٹوریج سسٹم میں مقامی  سرمایہ کاری  کیلئے ورلڈ بنک اپنا کردار ادا کرسکتا ہے ۔

وفاقی وزیر ن ے ورلڈ بینک کی طرف سے پاور سیکٹر   میں تکنیکی تعاون پر شکریہ ادا کیا 
وفاقی وزیر نے مستقبل میں مزید پراجیکٹس اور تعاون بڑھانے پر زور دیا، کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بنک نے پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات کو سراہا۔
