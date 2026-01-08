افغانستان میں انصاف دفن؟ طالبان کا نیا حراستی قانون سامنے آگیا

اس فیصلے کے بعد افغان شہریوں کو طویل حراست، بلاجواز گرفتاریوں اور قانونی تحفظ سے محرومی کے سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup

افغانستان میں افغان طالبان رجیم کی جانب سے عدالتی اور حراستی نظام سے متعلق نئے حکم نامے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

افغان جریدے آمو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے حراست کے قوانین میں سخت تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں، جن کے تحت مشتبہ افراد کو عدالت کے حکم کے بغیر طویل عرصے تک قید میں رکھا جا سکے گا۔

رپورٹ کے مطابق نئے فرمان کے تحت مشتبہ افراد کی حراست کی مدت 72 گھنٹوں سے بڑھا کر 10 دن کر دی گئی ہے۔ اس قانون کے بعد قیدیوں کو عدالت کے حکم کے بغیر رہائی کا حق حاصل نہیں رہے گا، جبکہ حراستی اختیارات مکمل طور پر افغان سکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

غزنی میں طالبان کا کسانوں کی زمینوں پر قبضہ، عوام سراپا احتجاج

Express News

افغان طالبان دہشت گرد تنظیمیں ختم کریں، پاک چین مشترکہ اعلامیہ جاری

آمو ٹی وی کے مطابق سابقہ قوانین کو ختم کرتے ہوئے رہائی کا اختیار صرف افغان طالبان کی عدالتوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد افغان شہریوں کو طویل حراست، بلاجواز گرفتاریوں اور قانونی تحفظ سے محرومی کے سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔

قانونی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عدالتی فیصلے سے قبل رہائی پر پابندی بے گناہ افراد کو مہینوں قید میں رکھنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا فرمان منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور انصاف کے عالمی اصولوں سے متصادم ہے۔

اقوام متحدہ بھی 2021 کے بعد افغان طالبان رجیم کی جانب سے کی جانے والی متعدد گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی سخت گیر اور انتہا پسند پالیسیاں افغانستان کو بتدریج ایک کھلی جیل میں تبدیل کر رہی ہیں اور یہ فیصلے انسانی حقوق کے لیے شدید دھچکا ثابت ہو رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

 Jan 08, 2026 11:00 AM |
پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

پیسوں کی لالچ؛ لائیواسٹریمنگ میں بے تحاشا منشیات کے استعمال نے انفلوئنسر کی جان لے لی

 Jan 08, 2026 12:15 AM |
نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

نصیب سے زیادہ نہ شہرت ملے گی نہ فالوورز؛ صبا فیصل کا گمراہ کن خبروں پر کھرا سچ

 Jan 07, 2026 11:24 PM |

متعلقہ

Express News

روس نے امریکی فورسز سے اپنے آئل ٹینکر کے تحفظ کیلیے آبدوز بھیج دی

Express News

غزہ جنگ بندی کو بچانے کیلیے حماس کی آخری کوشش؛ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے

Express News

امریکا نے تیل بردار جہاز ضبط کرلیا؛ روس کا سخت ردعمل آگیا

Express News

وینزویلا سے پیٹرول کی منتقلی؟ امریکا نے 2 روسی تیل بردار جہاز ضبط کرلیے

Express News

تیل وینزویلا کا لیکن اختیار امریکا کا؛ ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کمی

Express News

امریکا میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کردی؛ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو