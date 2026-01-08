بلوچستان تعلیمی بورڈ میں ایچ ایس ایس سی 2024 کے نتائج میں مبینہ ردوبدل کا انکشاف

نمبرز میں اضافے کے الزام پر 34 طلبہ کے نتائج کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئی

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
کوئٹہ:

بلوچستان تعلیمی بورڈ میں ایچ ایس ایس سی 2024 کے نتائج میں مبینہ ردوبدل کا انکشاف ہوا ہے، نمبرز میں اضافے کے الزام پر 34 طلبہ کے نتائج کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئی۔

کمیٹی کا قیام بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے تحت کیا گیا ہے۔

بلوچستان تعلیمی بورڈ کے چیئرمین محمد اسحاق نے کمیٹی کے نوٹیفکیشن جاری کیے۔ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر سیکرٹری بلوچستان تعلیمی بورڈ ضیا الرحمن اور ممبران کے طور پر ڈپٹی سیکرٹری محمد شفیع اور محمد ہارون نامزد کیے گئے ہیں۔

اعلامیے کے مطابق، نمبرز میں اضافہ کے الزام میں شامل 34 طلبہ کو ذاتی سماعت کے لیے نوٹس جاری کیے جائیں گے اور انہیں اپنے اصل تعلیمی اسناد کے ساتھ دو مصدقہ نقول پیش کرنی ہوں گی۔

تحقیقاتی کمیٹی اینٹی کرپشن بلوچستان میں درج ایف آئی آر نمبر 12/Q/2025 کی تحقیقات کا بھی حصہ بنے گی۔ کمیٹی اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد تفصیلی رپورٹ اور سفارشات چیئرمین کو پیش کرے گی، جس کے بعد مزید قانونی اور انتظامی کارروائی بورڈ یا ایگزیکٹو باڈی کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام کارروائی بی بی آئی ایس ای ایکٹ 2019 کے تحت کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

 Jan 08, 2026 12:25 PM |
نوجوان اداکارہ کی ہلدی، ڈھولکی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

نوجوان اداکارہ کی ہلدی، ڈھولکی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

 Jan 08, 2026 12:20 PM |
کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

کترینا اور وکی کوشل کے بیٹے کا فلم ’اڑی‘ سے تعلق سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا

 Jan 08, 2026 11:00 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی کے ایک علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں، 2 شہری 7 لاکھ 50 ہزار روپے سے محروم

Express News

کراچی، پوش علاقوں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملازمین کی فہرست تیار

Express News

نئے صوبے بننے کی راہ میں قومی اسمبلی رکاوٹ ہے، رہنما پی پی پی

Express News

لاہور، یونیورسٹی میں خودکشی کا معاملہ، 21 سالہ طالبہ ہوش میں آگئیں

Express News

اداروں پر اعتماد نہیں، مدارس کو کسی صورت سرکاری اداروں کے حوالے نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج، راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا خود ذمہ دار ہوگا، رہنما پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو