گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھلنے لگی، دنیا بھر کے ساحلی علاقوں کو الرٹ جاری

گرین لینڈ کی وسیع برفانی چادر غیر معمولی رفتار سے پگھل رہی ہے، جس نے دنیا بھر میں ماہرینِ ماحولیات اور ساحلی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
سائنس دانوں کے مطابق بڑھتا ہوا درجۂ حرارت برف کے تیز پگھلاؤ کا سبب بن رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمندروں کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو آنے والے برسوں میں نشبی ساحلی علاقے، جزائر اور بڑے ساحلی شہر شدید خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
کئی ممالک نے ممکنہ سیلاب، زمینی کٹاؤ اور آبادیوں کے انخلا کے پیشِ نظر الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ اقوامِ متحدہ اور ماحولیاتی اداروں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ کاربن اخراج میں فوری کمی کی جائے۔
انہوں نے یہ زور دیا کہ قابلِ تجدید توانائی کے ذرائع اپنائے جائیں اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمتِ عملی اختیار کی جائے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کی برف کا پگھلنا صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی ماحولیاتی بحران کی واضح علامت ہے، جس کے اثرات پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔