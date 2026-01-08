پمز اسپتال میں پھیپھڑوں کی جگہ جگر کی بائیوپسی اور خاتون کی ہلاکت کے معاملے پر اہم پیشرفت

پمز اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت پر آئی ایچ آر اے نے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے

ویب ڈیسک January 08, 2026
اسلام آباد:

پھیپھڑوں کی جگہ جگر کی بائیوپسی اور خاتون کی ہلاکت کے معاملے پر پمز اسپتال کی انتظامیہ نے دو رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔

فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا نوٹیفکیشن ڈپٹی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے جاری کر دیا۔

ایچ او ڈی اون کالوجی ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر قاسم محمود بٹر کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے جبکہ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر شرجیل ظہیر کمیٹی کے ممبر نامزد کیے گئے۔

کمیٹی پمز اسپتال کی پلمونولوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز اور اسٹاف کی مبینہ غفلت کی تحقیقات کرے گی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مکمل تحقیقاتی رپورٹ اور تجاویز ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پمز اسپتال کو پیش کرے گی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 24 گھنٹے میں مکمل تحقیقات کرنے کی پابند ہوگی۔

پمز اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت پر آئی ایچ آر اے نے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر رکھا ہے۔ متوفی مریضہ عابدہ پروین کے بیٹے نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کو درخواست دائر کی تھی۔

آئی ایچ آر اے نے پمز اسپتال کے ڈاکٹر محمد اسرار سے 7 روز میں جواب طلب کر رکھا ہے۔
