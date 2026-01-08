ہمارے حکمران وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے والے کا آشیرباد چاہتے ہیں، حافظ نعیم

ٹرمپ نے عالمی عدالت کے مجرم نیتن یاہو کو بھی تحفظ دیا ہے اور وہ نوآبادیاتی نظام کیلیے کام کررہا ہے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک January 08, 2026
جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ عالمی عدالت کے مجرم نیتن یاہو کو تحفظ دے رہا ہے جبکہ اُس نے وینزویلا کے صدر کو بھی اغوا کیا پھر بھی ہمارے حکمران امریکی صدر کا آشیربا حاصل کرنے کیلیے بے تاب ہیں۔

لاہور میں قائم جامعہ مرکز علوم اسلامیہ میں منعقدہ تقریبِ تکمیل بخاری میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ ٹرمپ نئے نوآبادیاتی نظام کے قیام کے لیے کام کررہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو عالمی عدالت انصاف کا مجرم ہے اور ٹرمپ اُس کو تحفظ دے رہا ہے، اُس نے وینزویلا کے صدر کو بھی اغوا کیا پھر بھی پاکستان کے حکمران ٹرمپ کی آشیر باد کے حصول کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو لاوا پھٹ جائے گا، عوام بپھر گئے تو حکمرانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب کا نیا بلدیاتی قانون جمہوریت دشمن ہے، دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ، ہمارے ہاں اضافہ ہورہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے اپیل کی کہ علما اکرام اقامت دین کی جدوجہد کریں، امت کو مشترکات پر اکٹھا کیا جائے، جماعت اسلامی تمام مسالک کی تکریم کرتی ہے لیکن کسی مسلک کی نمائندہ نہیں ہے۔
