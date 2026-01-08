پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کیلیے تاریخ کی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ کے مالکانہ حقوق اوزیڈ گروپ نے 185 کروڑ روپے میں 10 سال کیلیے حاصل کرلیے ہیں۔
او زیڈ گروپ کے سربراہ مجید چوہدری ہیں جنہوں بولی کی تقریب میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ پی ایس ایل کی 8ویں اور تاریخ کی مہنگی ترین ٹیم خریدنے کا اعزا بھی بنایا۔
اسلام آباد کے جناح کنونشن میں منعقد ہونے والی تقریب میں مجموعی طور پر دو ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ 3 ارب 60 کروڑ میں فروخت ہوئی۔
مجید چوہدری کون ہیں؟
او زیڈ گروپ اور پی ایس ایل کی فرنچائز فیصل آباد کے مالک مجید چوہدری کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور وہ دو سال قبل وطن واپس آئے ہیں۔
ایکسپریس نیوز سے انہوں نے بولی کی تقریب سے قبل گفتگو کی اور کہا کہ بیرون ملک میں رہتے ہوئے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ملک کیلیے کچھ کروں، کرکٹ وہ واحد چیز ہے جو پوری قوم کو متحد کرتی ہے اور مجھے
بچپن سے کرکٹ پسند ہے‘۔
مجید چوہدری نے بتایا کہ پی ایس ایل کی نئی ٹیم کے حوالے سے ڈیڑھ سال سے کام کررہا تھا، لوگ ہنستے ہیں کہ سب ملک سے بھاگ رہے ہیں اور میں پاکستان واپس آرہا ہوں۔
انہوں نے بتایا کہ مجھے آسٹریلیا سے پاکستان آئے ہوئے دو سال ہوگئے اور مجھے وطن کی محبت واپس لے کر آئی ہے۔
مجید چوہدری نے کہا کہ پی ایس ایل ہماری شناخت اور دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے جبکہ لیگ کی ٹاپ مینجمنٹ بھی کہتی ہے کہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی لیگ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے اگر یہی معیار برقرار رہا تو ہم بہت جلد پہلے نمبر پر آجائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل معیشت کی نمائندگی کرے گا کیونکہ اس نے ملک میں کرکٹ کی بحالی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ اب دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت بن گیا ہے، جسے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔
اپنی ٹیم کیلیے کسی غیر ملکی کھلاڑی کی خدمات لینے کے سوال پر مجید چوہدری نے کہا کہ ہمارے ملک نے کرکٹ کی دنیا میں بڑے نام پیدا کیا، کسی غیرملکی کے بجائے اپنے ملک کے مینٹورز کو استعمال کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شعیب اختر، شاہد آفریدی ہمارا پارٹ اور دونوں سے تعلق بھی اچھا ہے جبکہ وہ دونوں بڑے بھائی کی طرح ہیں۔