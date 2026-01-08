مفت عمرہ کا جھانسہ دیکر سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والا خطرناک ڈیلر دھر لیا گیا

جھانسے میں آنے والی 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین کو سعودی عرب کی عدالت نے 25،25 سال قید کی سزا سنا دی

ویب ڈیسک January 08, 2026
facebook whatsup
جڑانوالہ:

پولیس نے منشیات اسمگلنگ کے ایک سنگین اور ہولناک نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے مفت عمرہ کا جھانسہ دے کر زائرین کے ذریعے سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والے بڑے ڈیلر شاہ صدام کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزم نے معصوم شہریوں کو عمرہ کروانے کا لالچ دے کر منشیات سعودی عرب بھجوائیں، جس کے نتیجے میں جھانسے میں آنے والی 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین کو سعودی عرب کی عدالت نے 25،25 سال قید کی سزا سنا دی۔

یہ کامیاب کارروائی تھانہ کھرڑیانوالہ کے ایس ایچ او محمد ریاض کی قیادت میں عمل میں لائی گئی، جہاں پولیس نے ملزم شاہ صدام کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار منشیات فروش مختلف علاقوں میں چرس اور آئس کی سپلائی میں ملوث تھا اور ایک منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا، جس کے مزید کرداروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔

 

اس موقع پر ایس پی بختیار احمد کا کہنا تھا کہ علاقے سے منشیات کا مکمل خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے، نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو