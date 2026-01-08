مفت عمرہ کا جھانسہ دیکر سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والا خطرناک ڈیلر دھر لیا گیا

جڑانوالہ:
پولیس نے منشیات اسمگلنگ کے ایک سنگین اور ہولناک نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے مفت عمرہ کا جھانسہ دے کر زائرین کے ذریعے سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والے بڑے ڈیلر شاہ صدام کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق ملزم نے معصوم شہریوں کو عمرہ کروانے کا لالچ دے کر منشیات سعودی عرب بھجوائیں، جس کے نتیجے میں جھانسے میں آنے والی 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین کو سعودی عرب کی عدالت نے 25،25 سال قید کی سزا سنا دی۔
یہ کامیاب کارروائی تھانہ کھرڑیانوالہ کے ایس ایچ او محمد ریاض کی قیادت میں عمل میں لائی گئی، جہاں پولیس نے ملزم شاہ صدام کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار منشیات فروش مختلف علاقوں میں چرس اور آئس کی سپلائی میں ملوث تھا اور ایک منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا، جس کے مزید کرداروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
اس موقع پر ایس پی بختیار احمد کا کہنا تھا کہ علاقے سے منشیات کا مکمل خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے، نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔