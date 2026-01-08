شدید دھند کے باعث موٹروے ایم 2 اور ایم 14 بند، موٹروے پولیس کا الرٹ جاری

شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ترجمان موٹر وے پولیس

ویب ڈیسک January 08, 2026
لاہور:

شدید دھند کے باعث موٹروے ایم ٹو مین ٹول پلازہ اسلام آباد سے للّہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے جبکہ موٹروے ایم 14 ہکلہ تا داؤد خیل کے درمیان بھی شدید دھند کے باعث آمدورفت معطل کر دی گئی ہے۔

موٹروے پولیس کے مطابق موٹرویز بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹروے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کا تحفظ ہے۔

ترجمان موٹروے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے قبل موٹروے کی صورتحال سے آگاہی حاصل کریں۔

Express News

موٹر وے ایم 4 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، ایم ون اور ٹو تاحال بند

Express News

شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل

موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند ختم ہوتے ہی موٹرویز کو مرحلہ وار ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔

شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ حدِ رفتار کی پابندی کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔
