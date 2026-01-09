بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے جواب میں بنگلادیش نے ویزہ سروس معطل کر دی

یہ فیصلہ خالصتاً سکیورٹی بنیادوں پر کیا گیا، بنگلا دیشی وزارت خارجہ

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
ڈھاکا:

بنگلادیش کی عبوری حکومت نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے باعث بھارتی شہریوں پر ویزا پابندیاں سخت کر دی ہیں، جس سے نئی دہلی کے غاصبانہ رویے کو کھلا جواب دیا گیا ہے۔

ڈھاکہ کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ سکیورٹی خطرات کی وجہ سے بھارت میں قائم بنگلادیشی سفارتی مشنز کے ویزا سیکشنز کو مزید بند کر دیا گیا ہے۔

 یہ پابندیاں فوری طور پر نافذ ہو گئی ہیں، اور اب کاروباری اور نوکری کے ویزوں کے سوا تمام دیگر اقسام کے ویزے جاری کرنا مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

مودی پالیسیوں کے خلاف بنگلا دیش میں شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے گونج اٹھے

تازہ ترین اقدامات کے تحت کولکتہ میں بنگلادیشی ڈپٹی ہائی کمیشن کی تمام قونصلر اور ویزا سروسز بند کر دی گئی ہیں، جبکہ ممبئی اور چنئی کے مشنز میں سیاحتی، طبی اور دیگر ویزوں کی درخواستوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔

وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خالصتاً سکیورٹی بنیادوں پر کیا گیا، کیونکہ بھارت میں بنگلادیشی سفارتی عمارتوں کے اطراف احتجاجی مظاہروں اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، جو بھارتی انتہا پسندوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل دسمبر میں بنگلادیش نے نئی دہلی کے ہائی کمیشن، اگرتلہ کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن اور سلی گوڑی کے ویزا سینٹر کی خدمات بھی معطل کر دی تھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں بھی 70 لاکھ ڈالر کی کوکین اسمگلنگ پر 2 بھارتی گرفتار

Express News

ہندوتوا کے غنڈوں کی مزار کی بیحرمتی اور توڑ پھوڑ؛ آگ بھی لگا دی

Express News

لندن کا آئندہ میئر کون؟ مسلم خاتون امیدوار بھی میدان میں

Express News

امریکی اہلکار کی فائرنگ میں قتل ہونے والی خاتون کون تھیں؟ حیران کن انکشاف

Express News

امریکی فورسز کا صدر مادورو اور اہلیہ پر تشدد؛ 100 ہلاکتیں؛ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

کویت میں بھی منشیات اسمگلنگ پر 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو