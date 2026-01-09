جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، 11 سالہ بچی سمیت 4 شہید

اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے باوجود نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنارہا ہے۔ تازہ حملوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن میں ایک 11 سالہ بچی بھی شامل ہے۔
شہید ہونے والی 11 سالہ لڑکی ہمسہ ہوسو تھی جسے جبلیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی فائرنگ میں ہلاک کیا گیا، جہاں اس کے اہل خانہ جنگ بندی کے بعد حفاظتی زون میں واپسی کر چکے تھے۔
جنگ بندی کا معاہدہ اگرچہ فعال ہے لیکن اسرائیلی فائرنگ، فضائی حملوں اور بارودی کارروائیوں کی وجہ سے روزانہ فلسطینیوں کی اموات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے سینکڑوں فلسطینی شہری، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔
زخمیوں اور شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں، اور سوِل انفراسٹرکچر جیسے گھر، اسپتال اور پناہ گاہیں اب بھی متاثر ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں اسرائیلی فائرنگ اور فضائی کارروائیاں معمول بن چکی ہیں جس سے عام لوگ شہید ہورہے ہیں۔