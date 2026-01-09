جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، 11 سالہ بچی سمیت 4 شہید

زخمیوں اور شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup

اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے باوجود نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنارہا ہے۔ تازہ حملوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن میں ایک 11 سالہ بچی بھی شامل ہے۔

شہید ہونے والی 11 سالہ لڑکی ہمسہ ہوسو تھی جسے جبلیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی فائرنگ میں ہلاک کیا گیا، جہاں اس کے اہل خانہ جنگ بندی کے بعد حفاظتی زون میں واپسی کر چکے تھے۔

جنگ بندی کا معاہدہ اگرچہ فعال ہے لیکن اسرائیلی فائرنگ، فضائی حملوں اور بارودی کارروائیوں کی وجہ سے روزانہ فلسطینیوں کی اموات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے سینکڑوں فلسطینی شہری، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔

زخمیوں اور شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں، اور سوِل انفراسٹرکچر جیسے گھر، اسپتال اور پناہ گاہیں اب بھی متاثر ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں اسرائیلی فائرنگ اور فضائی کارروائیاں معمول بن چکی ہیں جس سے عام لوگ شہید ہورہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |
جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

 Jan 08, 2026 11:56 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا میں بھی 70 لاکھ ڈالر کی کوکین اسمگلنگ پر 2 بھارتی گرفتار

Express News

ہندوتوا کے غنڈوں کی مزار کی بیحرمتی اور توڑ پھوڑ؛ آگ بھی لگا دی

Express News

لندن کا آئندہ میئر کون؟ مسلم خاتون امیدوار بھی میدان میں

Express News

امریکی اہلکار کی فائرنگ میں قتل ہونے والی خاتون کون تھیں؟ حیران کن انکشاف

Express News

امریکی فورسز کا صدر مادورو اور اہلیہ پر تشدد؛ 100 ہلاکتیں؛ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

کویت میں بھی منشیات اسمگلنگ پر 2 بھارتی شہریوں کو سزائے موت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو