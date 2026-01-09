اسٹریٹ موومنٹ، ملاقاتیں، مزار قائد پر جلسہ؛ وزیراعلیٰ پختونخوا 3 روزہ دورے پر سندھ روانہ

اپنے بانی چیئرمین کا پیغام لے کر 3 دن کے لیے سندھ جا رہا ہوں، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا تین روزے دورے پر سندھ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں اور مزار قائد پر جلسہ کریں گے۔

پشاور سے جاری اپنے بیان میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ اپنے بانی چیئرمین کا پیغام لے کر سندھ جا رہے ہیں ، ان کا یہ دورہ 3 روزہ ہوگا، جس کے دوران وہ مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں سب کو بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ 11 جنوری بروز اتوار شام 4 بجے مزار قائد پر جلسہ منعقد ہوگا، جس کی بھرپور تیاری کی جائے ۔ یہ کراچی کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا۔

بعد ازاں سہیل آفریدی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے ۔ اس موقع پر صوبائی کابینہ کے اراکین، خیبرپختونخوا سے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بھی وزیراعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے۔

واضح رہے کہ سہیل آفریدی سندھ کے دورے کے دوران پارٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ علاوہ ازیں کراچی میں وکلا، تاجر تنظیموں، وزیراعلیٰ سندھ اور میڈیا سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔

دوسری جانب صوبائی معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کے حوالے سے بتایا کہ بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات پر سندھ کا یہ دورہ اسٹریٹ موومنٹ میں مزید تیزی لانے کے لیے اہم ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ آج انصاف ہاؤس میں پارٹی قیادت سے ملاقاتوں کے بعد پریس کلب کا دورہ کریں گے، جب کہ پیر کے روز وزیراعلیٰ سندھ سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ اسی طرح 11 جنوری کو مزار قائد پر بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیراعلیٰ آج ضلع جنوبی، ملیر اور کورنگی میں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ساتھ جیل اسیران سے بھی ملاقات کریں گے۔

معاون خصوصی کے مطابق وزیراعلیٰ سہیل آفریدی بروز ہفتہ ریلی کی صورت میں حیدرآباد جائیں گے، جہاں حیدرآباد بار اور پریس کلب میں خطاب کریں گے۔ ہفتہ کے روز آئی ایس ایف کنونشن میں شرکت کے علاوہ سندھ کابینہ اور دیگر معززین سے ملاقاتیں بھی کی جائیں گی، جب کہ وزیراعلیٰ حیدرآباد اور کوٹری میں اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت کریں گے۔

شفیع جان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اتوار کے روز آئی ایل ایف، سینئر وکلا اور آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ کیماڑی اور ضلع غربی میں اسٹریٹ موومنٹ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ساتھ مزار قائد پر حاضری دیں گے، جب کہ ایم ڈبلیو ایم قیادت اور ضلع مشرقی میں میڈیا سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی پیر کے روز سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کے بعد پشاور روانہ ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں؟

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں؟

 Jan 09, 2026 11:53 AM |
سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Jan 08, 2026 11:33 PM |
روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Jan 08, 2026 10:45 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو