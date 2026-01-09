کراچی: سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی

بلدیہ گلشن مزدور میں ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے لگ گیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے

اسٹاف رپورٹر January 09, 2026
کراچی:

سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہوگئے اور 2 زخمیوں سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن پولیس نے جمعہ کی صبح سرجانی سیکٹر 14 ناردرن بائی پاس کے قریب مبینہ مقابلے دو ڈاکوؤں کو ہلاک اور 2 زخمیوں سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا۔

ہلاک ہو زخمی ہونے والے ڈاکوؤں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مارے جانے والے ملزمان کی شناخت عرفان ولد رحیم بخش اور صفدر ولد شوکت کے ناموں سے کی گئی۔

زخمی حالت میں گرفتار ملزمان میں دلاور ولد عبداللہ اور سہیل ولد فدا حسین شامل ہیں، پانچویں گرفتار ملزم نے اپنا نام حمزہ ولد مہتاب بتایا ہے۔

گرفتار و ہلاک ملزمان سے 4 پستولیں بمع گولیاں، 5 چھینے گئے قیمتی موبائل فون، کیش رقم اور دو موٹرسائیکلیں برآمد کی گئیں۔

ملزمان اسٹریٹ کرائم کی درجنوں وارداتوں میں ملوث رہے ہیں اور وارداتوں کے دوران متعدد شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا۔

ہلاک و گرفتار ملزمان سے برآمد کیا جانے والا اسلحہ فارنزک کے لیے بھیجا جا رہا ہے جبکہ ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی اکھٹا کیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب سعید آباد کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے لگ گیا، شہریوں نے ڈاکو کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کردیا۔

پولیس نے شہریوں کے تشدد سے زخمی ہونے والے ملزم کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا، پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت 24 سالہ افضل ولد اصغر کے نام سے کی گئی۔

گرفتار ملزم کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، گرفتار ملزم سے ایک پستول بمع گولیاں، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔
