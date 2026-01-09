وزیر داخلہ کا انسانی اسمگلنگ اور بھکاری مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا حکم

ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کا نظام مزید مؤثر اور سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کو یقینی بنایا جائے، محسن نقوی

ویب ڈیسک January 09, 2026
اسلام آباد:

وفاقی وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ اور بھکاری مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ایف آئی اے کے امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری مہم پر غور کیا گیا جب کہ پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بلاامتیاز سخت کارروائی جاری رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کی بھی ہدایت کی اور واضح کیا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایف آئی اے کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے اور سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کو یقینی بنایا جائے۔

اجلاس میں وفاقی سیکریٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اور ایف آئی اے کے کراچی اور لاہور زون کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔
