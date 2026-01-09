پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع سے متعلق وزیر تعلیم کی وضاحت

وزیر تعلیم نے چھٹیوں میں اضافے سے متعلق وضاحت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے کی

ویب ڈیسک January 09, 2026
لاہور:

پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صوبے کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع سے متعلق وضاحت جاری کر دی ہے۔

وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے چھٹیوں میں اضافے کی افواہوں کی تردید کر دی۔

صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ تمام اسکولز اور کالجز اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہی کھلیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے 12 جنوری سے ہی کھلیں گے۔

Express News

پنجاب بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان

Express News

وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان

Express News

سندھ: تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کردیا گیا

رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ چھٹیوں کی توسیع کے حوالے سے وائرل نوٹیفکیشن جعلی ہے، محکمہ تعلیم کی جانب سے چھٹیوں میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا لہٰذا تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع نہیں کی جا رہی۔

وزیر تعلیم نے چھٹیوں میں اضافے کی تردید اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے کی۔

واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع سے متعلق جعلی نوٹیفکیشن وائرل ہو رہا تھا جس پر وزیر تعلیم کو وضاحت دینا پڑی۔
