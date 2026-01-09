مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

نمرہ شاہد اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ پر اثر آنکھوں کے باعث بھی مداحوں میں خاصی مقبول ہیں

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup

پاکستانی ٹی وی اور فلم انڈسٹری کی باصلاحیت اداکارہ نمرہ شاہد نے 2016 میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور قلیل عرصے میں ناظرین کے دل جیت لیے۔

وہ ’شاہ رُخ کی سالیاں‘، ’شدت‘، ’بھولی بانو‘، ’ڈر خدا سے‘، ’رومیو ویڈز ہیر‘، ’کھٹی میٹھی لو اسٹوری‘ اور ’اے مشتِ خاک‘ جیسے مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری کے باعث پہچانی جاتی ہیں۔

حال ہی میں ڈرامہ ’موہرا‘ میں ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا، جبکہ اس وقت وہ ڈرامہ سیریل ’معمہ‘ میں آسیہ کے کردار میں اپنی اداکاری پر تعریفیں سمیٹ رہی ہیں۔

نمرہ شاہد اداکاری کے علاوہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پراثر آنکھوں کے باعث بھی خاصی مقبول ہیں۔

حال ہی میں وہ نادیہ خان کے مارننگ شو شریک ہوئیں جہاں انہوں نے بالی ووڈ اداکارہ کاجول سے موازنہ کیے جانے پر کھل کر بات کی۔

اس حوالے سے نمرہ شاہد کا کہنا تھا کہ ڈرامہ ’معمہ‘ نشر ہونے کے بعد بہت سے لوگ انہیں کاجول سے مشابہ قرار دے رہے ہیں خاص طور پر آنکھوں کی وجہ سے۔

ان کے مطابق وہ خود نہیں جانتیں کہ یہ تعریف ہے یا نہیں، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ ایک اداکارہ کے لیے پر اثر آنکھیں ہونا ایک مثبت بات ہے۔

نمرہ نے اس موازنے کو خوش دلی سے قبول کیا اور مداحوں کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا

 Jan 09, 2026 12:42 PM |
کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

کنسرٹ میں اے پی ڈھلون کا تارا ستاریا کو بوسہ، ویر پہاڑیا نے تارا سے راہیں جدا کرلیں

 Jan 09, 2026 12:36 PM |

متعلقہ

Express News

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا؛ ندا یاسر کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

Express News

روسی صدر کی کارٹون سیریز میں دھماکے دار انٹری؟ قوم کو نئے سال کا پیغام

Express News

جن کی ہیروئن بنیں پھر انکی ماں کا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ اداکارہ نے سچ بتادیا

Express News

دیپیکا، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی متنازع تصاویر وائرل، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

گلوکارہ کیٹی پیری کی سابق کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ رومانوی تصاویر وائرل

Express News

ٹیلر سوئفٹ سے شادی کی افواہیں، ٹریوس کیلسی نے اپنے مستقبل کا منصوبہ بتادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو