برطانیہ میں دہائی کی شدید ترین برفباری

برطانیہ اس وقت ایک طاقتور سرد موسم، شدید برفباری اور طوفانی ہواؤں کا سامنا کر رہا ہے جسے ملک کی سب سے شدید برفباریوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے خاص طور پر پچھلے دس سالوں میں۔
یورپ اور خصوصی طور پر برطانیہ کو طوفان گوریٹی نے نشانہ بنایا ہوا ہے جو اپنے ساتھ تیز ہوائیں تقریباً 99–100 میل فی گھنٹہ اور شدید برفباری لایا ہے۔ کچھ علاقوں میں 30 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی پیشگوئی ہے۔
ویسٹ مڈلینڈز سمیت متعدد علاقوں میں حالیہ برفباری دہائی کی شدید ترین مانی جا رہی ہے، جس سے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہزاروں گھرانوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے اور بجلی کی بندش عام ہوگئی ہے، خصوصاً ویسٹ مڈلینڈز اور جنوبی علاقوں میں۔
اسکول بند کیے جا چکے ہیں، ریلوے اور بس سروسز معطل یا متاثر ہو رہی ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی شدید متاثر ہے۔ ہواؤں اور برف کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر اور منسوخیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہنگامی الرٹس بعض علاقوں میں جاری کیے گئے ہیں۔
طوفان گوریٹی نے برطانیہ کے میٹ آفس کی جانب سے ریڈ، ایمبر اور یلو وارننگز جاری کروائیں ہیں جو خطرناک موسم اور ممکنہ نقصان کی نشاندہی کرتی ہیں۔
موسمی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سرد لہر اور طوفان ایک موسمی بم کے طور پر شروع ہوا ہے جس کا مطلب ہے دباؤ میں اچانک شدید کمی اور موسمی تغیر۔