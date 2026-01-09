سندھ حکومت کا پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینےکا فیصلہ

پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، صوبائی وزیر

کراچی:

سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنےکی اجازت دینےکا فیصلہ  کیا ہے۔

صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ کےپی کے سہیل آفریدی کا سندھ میں بھرپور استقبال کریں گے۔ سہیل آفریدی سیاسی سرگرمیاں کریں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں ۔ پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں کے دوران اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو مسائل پیدا ہوسکتے ہیں، تاہم جلسے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورنگی اور ساؤتھ میں بھی انہوں نے جلسے کی درخواست دی ہے ۔ پی ٹی آئی نے باغ جناح میں جلسے کی اجازت مانگی ہے وہ ان کو دی جارہی ہے۔

ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات چیت ہورہی ہے کراچی میں جلسے کے لیے پی ٹی آئی قانون کے مطابق بالکل اجازت دی جاسکتی ہے۔
