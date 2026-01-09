عمران  خان کو جیل سے نکالیں گے، پورا پاکستان بند کریں گے، نہیں چلنے دیں گے، علیمہ خان

راولپنڈی:
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم انہیں جیل سے نکالیں گے، پورا پاکستان بند کریں گے، نہیں چلنے دیں گے۔
عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے بتایا کہ میرے وارنٹ جاری کیے گئے، آج جج خود چھٹی پر چلے گئے۔ ہم نے پیر تک مہلت مانگی تھی، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ہم اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات نہیں، رہائی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بس بہت ہوگیا، عمران خان کو رہا کیا جائے یہ قوم کی آواز ہے۔
علیمہ خان کا کہنا تھا کہ منگل 13 جنوری کو اڈیالہ جیل کے باہر ختم قرآن پاک کریں گے۔ ہزاروں قرآن پاک کے ساتھ سب جیل کے باہر قرآن خوانی کریں گے ۔ اس کے بعد شہیدوں، قیدیوں اور پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سمجھ دار ہے، جلسے کی اجازت دے کر اچھا اقدام کیا، ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت مینڈیٹ چور ہے، اس لیے ظلم کرتی ہے ۔ کل لاہور میں ہمارے کارکن کے گھر پر چھاپا مار کر اسے قتل کیا گیا۔ آج میں عدالت میں پیش ہوئی لیکن سماعت ملتوی کردی گئی۔
علیمہ خان نے کہا کہ بانی قید تنہائی میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہیں۔ حکومت عدالتی احکامات ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاس کوئی فورم موجود نہیں، جہاں جاکر اپنا کیس رکھیں۔ بشریٰ بی بی اور بانی کا کیس اس لیے نہیں لگا رہے تاکہ ضمانت نہ ہو۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے 8 فروری کی کال دی ہے۔ ہم پورا پاکستان بند کریں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بانی کو قید تنہائی میں جیل میں کیوں رکھا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عوام کی آواز ہے ۔ پولیس ، فوج، عوام، بیورو کریسی بانی کے ساتھ ہے۔ ان کے خلاف کرپشن کیسز مذاق ہے۔ ہم عمران خان کو جیل سے نکالیں گے۔
علیمہ خان نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں گے کیوں کہ اللہ کے پلان کے آگے کوئی پلان نہیں چلتا۔ 26 نومبر کو ہم پرامن تھے لیکن لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ حکومت دہشتگردی کرے گی تو خود ذمے دار ہوگی۔ عوام احتجاج کریں گے، ان کو نہ چھیڑیں۔ اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت راستے نہیں روک رہی۔ پنجاب میں عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں ، اس لیے راستے روکے گئے ہیں۔