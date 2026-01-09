پاکستان کو ایوی ایشن شعبے میں بڑا اعزاز حاصل ہوگیا

سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا اہم ذیلی ادارہ ہے

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup

سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ (کٹائی) کو ہوائی اڈوں کی عالمی تنظیم ایئرورٹس کونسل انٹرنیشنل میں رکنیت دے دی گئی۔

سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا اہم ذیلی ادارہ ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کونسل میں شمولیت ملنا پاکستان کی ایوی ایشن کے لیے مثبت عمل ہے۔

عالمی سول ایوی ایشن کے حکام بھی سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ میں کورسز کروانے آتے ہیں۔

سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ میں ایوی ایشن سے متعلق 208 بین الاقوامی معیار کے تربیتی کورس کروائے جاتے ہیں اور اب تک 48 سے زائد ممالک کے سول ایوی ایشن سے منسلک ایوی ایشن ماہرین کو کورسز کروا چکے ہیں۔

پاکستان ایئر پورٹس اتھارٹی اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کو جوائن کرنے والے افسران اور عملے کو تربیتی ایوی ایشن کورسز کے لیے سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ سے کورسز کرنا لازمی ہوتا ہے۔

عالمی تنظیم ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل کے 170 ممالک رکن ہیں۔

حکومت نے ایوی ایشن شعبے کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے وزارت دفاع کو ٹاسک دے رکھا ہے۔ سول ایوی ایشن ٹریںنگ انسٹیٹیوٹ کا ایئر پورٹس کی عالمی تنظیم میں شامل ہونا ان ہی کاوشوں کا تسلسل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 04:38 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |
حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو