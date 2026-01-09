کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور کرینا کوبیلیوٹ گوا کے مشہور سینٹ ریجس ہوٹل میں مقیم تھے

بالی ووڈ اداکار کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل کرینا کوبیلیوٹ میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف ہوا ہے۔

گزشتہ دنوں کارتک آریان کے حوالے سے ایک نئی افواہ نے سوشل میڈیا پر خاصی ہلچل مچائی جس میں ان کا نام 17 سالہ برطانوی طالبہ کرینا کوبیلیوٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔

سوشل میڈیا پر یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب صارفین نے کارتک اور مبینہ طور پر کرینا کوبیلیوٹ کی جانب سے الگ الگ شیئر کی گئی ساحلِ سمندر کی تصاویر میں غیر معمولی مماثلتیں دیکھیں۔

اب بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں کارتک آریان اور کرینا دونوں گوا کے مشہور سینٹ ریجس ہوٹل میں مقیم تھے۔

تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں نے علیحدہ علیحدہ کمرے لیے ہوئے تھے۔

اس حوالے سے ہوٹل انتظامیہ نے رازداری کی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے کسی بھی تبصرے سے انکار کردیا۔

واضح رہے کہ چند دن قبل ریڈٹ پر اس وقت قیاس آرائیوں نے زور پکڑا جب کارتک اور کرینا نے انسٹاگرام اسٹوریز میں ایک ہی ساحل اور ایک جیسے تولیوں کے پس منظر کے ساتھ تصاویر شیئر کیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ کارتک کرینا کو انسٹاگرام پر فالو کر رہے تھے، تاہم چہ مگوئیوں کے بعد انہوں نے اسے ان فالو کردیا تھا۔

مداحوں نے مزید کھوج شروع کی تو غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئیں کہ کرینا ایک لیتھوین نژاد طالبہ ہیں جو برطانیہ میں رہتی ہیں، جبکہ ان کی عمر کے حوالے سے بھی متضاد دعوے کیے گئے۔

اس تمام بحث کے بعد کرینا کے انسٹاگرام فالوورز میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔

کارتک آریان کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
