فرانس اور ملائیشین سفارت خانوں کے نمائندوں کا اڈیالہ جیل کا دورہ

حکومت کی جانب سے قونصلر رسائی ملنے کے بعد نمائندوں نے اڈیالہ میں قید 2 ملزمان سے ملاقاتیں کیں

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
معطل اہلکار جمیرز بند کرکے سنگین مقدمات میں ملوث اسیران کو سہولیات فراہم کرتے تھے۔ فوٹو: فائل

فرانس اور ملائیشیا کے سفارت خانوں کے نمائندوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے وہاں موجود قیدی سے ملاقات کی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فرانس اور ملائیشیا کے سفارتخانوں کے نمائندوں کی اڈیالہ جیل آمد ہوئی۔ ملائیشیا کے سفارت خانے سے مائرہ مدثر نمائندہ بن کر پہنچی۔

انہوں نے حکومت کی جانب سے قونصلر رسائی کی اجازت ملنے کے بعد اڈیالہ جیل میں قید قید ملائیشن خاتون موہا ظلہلمی سے ملاقات کی۔

مزید پڑھیں

Express News

اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے عمران خان سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات

Express News

عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی خبریں، رانا ثنااللہ کا اہم بیان سامنے آگیا

موہا ظلہلمی تھانہ مندرہ میں درج مقدمے میں گرفتار ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی سفارت خانے کی نمائندہ ولیری ماری اڈیالہ جیل پہنچی ہیں جہاں انہوں نے قیدی فرانسیسی شہری بنجمن سیبسطین روچیفورٹ سے ملاقات کی۔

جیل ذرائع کے مطابق فرانسیسی شہری انسداد منشیات کے مقدمے میں گرفتار ہے جبکہ اُسے بھی قونصلر رسائی کی سہولت دی گئی جس پر سفارت خانے کی نمائندہ نے آکر ملاقات کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 04:38 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |
حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

حارث وحید کے والد کے ساتھ عمرے کے دوران معجزاتی واقعہ، اداکار نے ویڈیو شیئر کردی

 Jan 09, 2026 01:28 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو