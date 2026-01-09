نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار آج رات سعودی عرب کے دورے روانہ ہوں گے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم جدہ میں 10 جنوری کو او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔
او آئی سی کے اس اہم اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور امتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
دفتر خارجہ کے مطابق او آئی سی وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس امتِ مسلمہ کو درپیش اہم علاقائی اور عالمی مسائل کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں مشترکہ مؤقف اور لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔