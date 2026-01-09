سعودی عرب میں امتِ مسلمہ کودرپیش مسائل کیلیے اجلاس، اسحاق ڈار رات کو شرکت کیلیے روانہ ہوں گے

اسحاق ڈار او آئی سی کے اس اہم اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے

ویب ڈیسک January 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار آج رات سعودی عرب کے دورے روانہ ہوں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم جدہ میں 10 جنوری کو او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔

او آئی سی کے اس اہم اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور امتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔

دفتر خارجہ کے مطابق او آئی سی وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس امتِ مسلمہ کو درپیش اہم علاقائی اور عالمی مسائل کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں مشترکہ مؤقف اور لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

اوزیمپک کے بغیر وزن میں 40 کلو کمی؛ اداکارہ نے آزمودہ طریقہ بتادیا

 Jan 09, 2026 08:57 PM |
عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

عابدہ پروین کے انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

 Jan 09, 2026 08:11 PM |
کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

کارتک آریان اور ان کی مبینہ مسٹری گرل میں تعلق سے متعلق بڑا انکشاف

Jan 09, 2026 04:29 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی اہلکار کا صومالی لینڈ کا دورہ، پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی شدید مذمت

Express News

حکومت پنجاب کا متعدد سرکاری ڈپارٹمنس میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ

Express News

حکمران اسکول این جی اوز کو دے رہے ہیں، مدارس اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان

Express News

سنجیدہ اور سیاسی ڈائیلاگ میں واحد رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، وزیر مملکت

Express News

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نواز شریف کو مل کر چلنے کی دعوت

Express News

اسلام آباد، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی پراپرٹی پر قبضہ کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو