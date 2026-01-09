امریکا: گزشتہ پانچ برسوں سے ناک سے غذا لینے والی خاتون

اس عادت کا آغاز دراصل ایک چیلنج کے طور پر ہوا تھا

ویب ڈیسک January 09, 2026
امریکا کی ایک خاتون نے ٹی وی پر اپنا کھانا پیس کر اسٹرا کی مدد سے ناک کے ذریعے کھا کر دنیا کو حیران کر دیا۔

’مائی اسٹرینج ایڈکشنز‘ کے ساتویں سیزن میں ورجینیا سے تعلق رکھنے والی کیتھرین نے بتایا کہ کمیونیٹی کالج تک ان کا اور کھانے کا تعلق نارمل تھا۔ اس کا آغاز دراصل ایک چیلنج کے طور پر ہوا تھا جب انہوں نے فلیورڈ فروٹ ڈرنک ناک سے پینے کی کوشش کی۔

انہوں نے بتایا کہ ایسا کرنے کے بعد وہ چکرا گئیں لیکن منہ سے مشروب پینے سے زیادہ ذائقہ دار تجربہ رہا، یہ بہت زبردست تھا۔ اس کے بعد سے تقریباً پانچ ہوگئے وہ اپنی تمام خوراکیں ناک سے لے رہی ہیں۔

بیلاروس کی جانباز نے بلندی سے اسکائی جمپ کا ریکارڈ قائم کردیا

اس کا مطلب ہے کہ وہ پالک اور مشروم کو آملیٹ کے ساتھ بلینڈ کرتی ہیں، لیکوئیدائڈ پالک اور اسٹیک، کافی اور یہاں تک کہ تیکھا گواکامول بھی ناک سے نوش فرماتی ہیں۔

کیتھرین کے مطابق ایسا کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ عادت ان کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے دور کر رہی ہے۔
