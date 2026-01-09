امریکا کی ایک خاتون نے ٹی وی پر اپنا کھانا پیس کر اسٹرا کی مدد سے ناک کے ذریعے کھا کر دنیا کو حیران کر دیا۔
’مائی اسٹرینج ایڈکشنز‘ کے ساتویں سیزن میں ورجینیا سے تعلق رکھنے والی کیتھرین نے بتایا کہ کمیونیٹی کالج تک ان کا اور کھانے کا تعلق نارمل تھا۔ اس کا آغاز دراصل ایک چیلنج کے طور پر ہوا تھا جب انہوں نے فلیورڈ فروٹ ڈرنک ناک سے پینے کی کوشش کی۔
انہوں نے بتایا کہ ایسا کرنے کے بعد وہ چکرا گئیں لیکن منہ سے مشروب پینے سے زیادہ ذائقہ دار تجربہ رہا، یہ بہت زبردست تھا۔ اس کے بعد سے تقریباً پانچ ہوگئے وہ اپنی تمام خوراکیں ناک سے لے رہی ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ پالک اور مشروم کو آملیٹ کے ساتھ بلینڈ کرتی ہیں، لیکوئیدائڈ پالک اور اسٹیک، کافی اور یہاں تک کہ تیکھا گواکامول بھی ناک سے نوش فرماتی ہیں۔
کیتھرین کے مطابق ایسا کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ عادت ان کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے دور کر رہی ہے۔