سام سنگ نے دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی نمائش کیلئے پیش کر دیا

130 انچز بڑا مائیکرو آر جی بی ٹی وی اب تک کا سب سے بڑا اور جدید ڈسپلے ہے

ویب ڈیسک January 09, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی سام سنگ نے دیواروں سے بڑا ٹی وی متعارف کرا دیا۔ کمپنی نے کنزیومر الیکٹرونکس شو (سی ای ایس) 2026 میں 130 انچز بڑا مائیکرو آر جی بی ٹی وی نمائش کے لیے پیش کیا جو اب تک کا سب سے بڑا اور جدید ڈسپلے ہے۔

امریکی شہر لاس ویگس میں منعقد ایونٹ میں پیش کیے جانے والے نئے آر 95 ایچ ماڈل میں آڈیو کو ڈسپلے کے فریم میں جوڑا گیا ہے اور اسکرین کی پیمائش نے میچ کے لیے ٹیون کیا گیا ہے جس کا مقصد آواز، تصویر اور ٹی وی کی اسپیس میں قدرتی تعلق پیدا کرنا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

چین کے ’مصنوعی سورج‘ نے ناممکن کو ممکن کر دِکھایا

130 انچز کا یہ ماڈل سام سنگ کے جدید مائیکرو آر جی بی اے آئی انجن پرو سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آر جی بی کلر بوسٹر پرو اور مائیکرو آر جی بی ایچ ڈی آر پرو بھی آرٹیفیشل انٹیلی جنس کا استعمال کرتے ہوئے مختلف مناظر میں رنگ، کنٹراسٹ اور ڈیٹیلز کو بڑھاتے ہیں۔

سام سنگ کے مطابق ڈسپلے 100 فی صد بی ٹی.2020 حقیقی رنگ پیش کرتا ہے اور درست رنگ پیش کرنے پر جرمنی کے وربینڈ ڈر الیکٹرو ٹیکنیک (وی ڈی ای) کی جانب سے سند حاصل کر چکا ہے۔
