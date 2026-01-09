ٹیکنالوجی کمپنی سام سنگ نے دیواروں سے بڑا ٹی وی متعارف کرا دیا۔ کمپنی نے کنزیومر الیکٹرونکس شو (سی ای ایس) 2026 میں 130 انچز بڑا مائیکرو آر جی بی ٹی وی نمائش کے لیے پیش کیا جو اب تک کا سب سے بڑا اور جدید ڈسپلے ہے۔
امریکی شہر لاس ویگس میں منعقد ایونٹ میں پیش کیے جانے والے نئے آر 95 ایچ ماڈل میں آڈیو کو ڈسپلے کے فریم میں جوڑا گیا ہے اور اسکرین کی پیمائش نے میچ کے لیے ٹیون کیا گیا ہے جس کا مقصد آواز، تصویر اور ٹی وی کی اسپیس میں قدرتی تعلق پیدا کرنا ہے۔
130 انچز کا یہ ماڈل سام سنگ کے جدید مائیکرو آر جی بی اے آئی انجن پرو سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آر جی بی کلر بوسٹر پرو اور مائیکرو آر جی بی ایچ ڈی آر پرو بھی آرٹیفیشل انٹیلی جنس کا استعمال کرتے ہوئے مختلف مناظر میں رنگ، کنٹراسٹ اور ڈیٹیلز کو بڑھاتے ہیں۔
سام سنگ کے مطابق ڈسپلے 100 فی صد بی ٹی.2020 حقیقی رنگ پیش کرتا ہے اور درست رنگ پیش کرنے پر جرمنی کے وربینڈ ڈر الیکٹرو ٹیکنیک (وی ڈی ای) کی جانب سے سند حاصل کر چکا ہے۔