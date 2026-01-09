وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ریلی میں جیب کترے بھی سرگرم، کارکن قیمتی اشیا سے محروم

جیب کتروں کے ہاتھوں متاثر ہونے والے درجنوں افراد اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ درج کرانے کے لیے ایئر پورٹ تھانے پہنچ گئے

منور خان January 09, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کراچی آمد کے موقع پر ریلی کے دوران جیب کتروں کی چاندی ہوگئی جہاں درجن سے زائد افراد موبائل اور دیگر قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے۔

کراچی میں سہیل آفریدی کی ریلی کے دوران جیب کتروں کے ہاتھوں متاثر ہونے والے درجنوں افراد اپنی جیب کٹنے کی رپورٹ درج کرانے کے لیے ایئر پورٹ تھانے پہنچ گئے۔

پولیس کے مطابق عوام نے ایک جیب کترے کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر 4 موبائل فون برآمد کر کے ایئر پورٹ پولیس کے حوالے کر دیا، جیب کتروں کے ہاتھوں موبائل فون اور پرس سے محروم ہونے والوں کی موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئیں۔

متاثرین نے بتایا کہ جیب کتروں نے ایئر پورٹ سے شہریوں کی جیبیں کاٹنا شروع کیں اور شارع فیصل پر رش میں بھی اپنا کام دکھایا۔

ایک اور شہری نے بتایا کہ میرا پرس، دیگر ساتھیوں کے موبائل اور پرس بھی گئے جس میں اہم دستاویزات اور قیمتی اشیا تھیں اور دو درجن سے زائد افراد سے پرس اور موبائل چھین لیے گئے ہیں اور 7 افراد رپورٹ درج کرانے تھانے آگئے ہیں۔

 
